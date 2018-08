Borsa | Asia chiude in rialzo dopo Fed

Borsa - Tokyo chiude in rialzo su scia piazze asiatiche : +0 - 88% : Roma, 27 ago., askanews, - Inizio di settimana in rialzo per la Borsa di Tokyo, tonificata dal livello più basso dello yen che favorisce i titoli delle aziende esportatrici e dall'andamento positivo ...

Borsa : Asia in ordine sparso - Tokyo -0 - 32% : ANSA, - MILANO, 20 AGO - Borse Asiatiche in ordine sparso in apertura di settimana, in vista dei verbali dell'ultimo Fomc della Fed previsti per dopodomani e dell'incontro annuale della Banca Centrale ...

Borsa : bene Asia con dialogo Cina-Usa : ANSA, - MILANO, 17 AGO - Le borse Asiatiche terminano una settimana di sofferenze con una parziale nota positiva dopo l'allentamento delle tensioni commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti e i ...

Borsa : Tokyo rimbalza - Asia piatta : ANSA, - MILANO, 14 AGO - Mercati azionari Asiatici e dell'area del Pacifico senza una direzione precisa in attesa degli sviluppi della crisi turca, con la lira di Ankara che comunque rifiata sui ...

Borsa di Tokyo in rialzo. Mista il resto dell'Asia : TeleBorsa, - La Borsa di Tokyo mette a segno un rimbalzo dopo le perdite della vigilia sulla crisi della lira turca. L'indice Nikkei ha guadagnato il 2% a 22.297 punti , mentre il più ampio paniere ...

Borsa di Tokyo in rialzo. Mista il resto dell'Asia : La Borsa di Tokyo mette a segno un rimbalzo dopo le perdite della vigilia sulla crisi della lira turca . L'indice Nikkei ha guadagnato il 2% a 22.297 punti , mentre il più ampio paniere Topix è salito ...

Borsa : Asia contrastata - male Cina : ANSA, - MILANO, 3 AGO - Borse Asiatiche contrastate nell'ultima seduta di una settimana che è stata la peggiore nell'area dallo scorso marzo sull'onda delle nuove tensioni commerciali. Lo yuan cinese ...

Borsa : Asia chiude in calo su timori dazi : MILANO, 2 AGO - Le Borse Asiatiche chiudono in calo in scia con l'andamento di Wall Street e con le nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. In ...

Borsa cinese e mercati asiatici : i tori sembrano oramai stanchi : Anche se è improbabile che la banca centrale cambi i tassi, nessuno si aspetta tale scenario, ci sono aspettative piuttosto alte riguardo ad altre modifiche della politica monetaria dopo l'ultima ...

Borsa : Asia in calo - Tokyo -0 - 74% : ANSA, - MILANO, 30 LUG - Avvio di settimana a passo di gambero per le borse di Asia e Pacifico. Tra risultati trimestrali inferiori alle attese e decisioni di politica monetaria in arrivo dalla Banca ...

Borsa : Asia a diverse velocità - Tokyo su : ANSA, - MILANO, 27 LUG - Mercati Asiatici a differenti velocità, con l'Australia in ascesa mentre gli altri hanno performance più tiepide che riflettono l'andamento misto degli indici azionari ...

Borsa : Asia in rosso con timori dazi : ANSA, - MILANO, 19 LUG - Le Borse Asiatiche archiviano la spinta propulsiva arrivata dal presidente della Fed americana e chiudono la seduta in rosso. Tra gli investitori tornano i timori di un ...

Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia : Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA sminuendo l'impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse. L'...

Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia : Il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA sminuendo l'impatto dei rischi legati alle tensioni commerciali internazionali sui prossimi aumenti dei tassi d'interesse. L'...