Bonucci chiede scusa ai tifosi della Juventus Video | gesto plateale allo Stadium | pace

Bonucci chiede scusa alla curva - e il video diventa virale : Roma, 27 ago., askanews, - E' diventato virale il video che riprende Leonardo Bonucci mentre chiede scusa alla curva per il suo passaggio al Milan. Al termine di Juve-Lazio il difensore è andato ...

Juventus - ecco cosa chiede il club a Bonucci per “accettare” il suo ritorno : Juventus-Bonucci, affare sempre più caldo che potrebbe coinvolgere diversi calciatori bianconeri che finirebbero al Milan L’affare Juventus-Bonucci sta tenendo banco in queste calde ore di calciomercato. Il difensore del Milan potrebbe tornare in bianconero dopo un solo anno, ma ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare nella trattativa. Va ricostruito anche il rapporto di Bonucci con club, tifosi e tecnico bianconero e per farlo ...

