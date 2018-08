BOMBA D' ACQUA SUL GARGANO | EMERGENZA MALTEMPO Ultime notizie video | grandine e raffiche

Maltempo - Sardegna devastata da temporali violentissimi : BOMBA d’acqua si abbatte Campidano : 50 turisti intrappolati nelle nuraghe : Il Maltempo oggi pomeriggio ha colpito in modo pesantissimo la Sardegna centro/meridionale, con una violentissima bomba d’acqua nel Medio Campidano, tra Sanluri e Barumini. Proprio a Barumini sono caduti 69mm di pioggia, e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di del paese, insieme ai Vigili del fuoco hanno evacuato una cinquantina di turisti che questo pomeriggio sono rimasti bloccati all’interno ...

Gli effetti della BOMBA d'acqua su Napoli : maxi voragine a Chiaiano : Dopo la bomba d'acqua l?emergenza per la sicurezza delle strade. In via del Cimitero a Chiaiano una cospicua porzione di asfalto ha ceduto collassando in pochi minuti dopo le forti piogge...

Maltempo - casa evacuata per BOMBA d'acqua : ANSA, - CAGLIARI, 23 AGO - Momenti di paura ieri sera a Vallermosa, nel Sulcis, a causa della bomba d'acqua che ha provocato numerosi allagamenti. Un'abitazione è stata evacuata in via precauzionale: ...

Gole di Raganello - procuratore : “Il problema non è la BOMBA d’acqua - ma la gestione dell’allerta” : “I ruoli sono distinti. La Protezione civile, come da suo compito, lunedì ha rilevato il grado di allerta, e l’ha trasmessa agli uffici degli enti locali. Ora bisogna vedere l’ente locale come ha tradotto quell’allerta: che cosa ha fatto scattare. Dovrebbero esistere quasi degli automatismi, invece c’erano gravi defaillance nel sistema. Quindi ribadisco:il problema non è la bomba d’acqua, ma come è stata ...

Maltempo - BOMBA d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

BOMBA d'acqua in Puglia - danneggiato un ristorante sulla marina : Una Bomba d'acqua con forti raffiche di vento si è abbattuta nel primo pomeriggio a Santa Caterina, marina di Nardò, provocando disagi ai numerosi bagnanti presenti. Non si registrano feriti. Il ...

Maltempo - BOMBA d’acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia [FOTO e VIDEO] : 1/60 ...

«La BOMBA d'acqua? Devasta in poco tempo Al Sud danni maggiori» : A qualcuno piace poco. Ai meteorologi pochissimo. In effetti il termine «bomba d'acqua» è di natura giornalistica, sarebbe meglio dire nubifragio, acquazzone. «In sostanza - spiega Paolo Corazzon di ...

BOMBA d'acqua mette in ginocchio Borgo Ferrovia : strada chiusa dai Vigili : È stata riaperta da poco alla viabilità la strada che da via Francesco Tedesco porta fino alla Ferrovia e viceversa. Nonostante il manto stradale fosse stato recentemente oggetto di interventi di ...

Tragedia in Calabria - BOMBA d’acqua travolge escursionisti : diverse vittime - bimbo in ipotermia : Sarebbero cinque, secondo la Protezione civile nazionale, i morti provocati dall’ondata del torrente a Civita, nel Cosentino. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata e il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. La giovane faceva parte di una comitiva di dodici persone (sei ragazzi e sei ragazze) arrivata ...

Maltempo - BOMBA d’acqua su Roma : “Evento meteo eccezionale” - 150 interventi dei vigili : Sono oltre 150 gli interventi legati al Maltempo effettuati dalla Polizia Locale a Roma: negli ultimi due giorni centinaia di agenti hanno prestato aiuto a persone sorprese dalla pioggia improvvisa e provveduto a deviare il traffico nelle zone particolarmente colpite da cadute di rami o alberi. Le pattuglie hanno messo in sicurezza le strade e ripristinato la normale viabilità nel più breve tempo possibile. Le chiamate arrivate alla sala ...

Maltempo a Roma - albero cade su auto a Termini/ Video : BOMBA d'acqua - grandine e vento sconvolgono la capitale : Maltempo a Roma: albero cade su auto, coppia ferita. bomba d'acqua sulla capitale, crolli, allagamenti e strade chiuse. L'episodio in questione si è verificato in viale Piero Gobetti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

BOMBA d'acqua a Roma : vento e grandine - alberi caduti e bus deviati : Un altro temporale in stile tropicale si abbatte su Roma. Al centro piogge torrenziali miste a grandine e raffiche di vento fortissime. In pochi minuti strade allagate e circolazione...

BOMBA d'acqua a Roma : raffiche di vento e grandine - tre alberi cadono al Flaminio : Un altro temporale in stile tropicale si abbatte su Roma. Al centro piogge torrenziali miste a grandine e raffiche di vento fortissime. In pochi minuti strade allagate e circolazione...