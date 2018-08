Bologna | è mal di gol | Destro può essere la svolta

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...

Maltempo - grossi calcinacci : chiusa una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

Maltempo : ripreso traffico della Alta Velocità sulla Bologna-Padova : Parzialmente risolto il problema sulla linea ferroviaria Bologna-Padova: i tecnici di Rfi hanno ripristinato la situazione a Castel Maggiore, con il risultato che riprende la circolazione dei treni Alta Velocità in entrambe le direzioni. Ok anche al traffico dei regionali da Bologna verso Padova. La linea resta ancora bloccata al bivio ‘Battiferro’ di Bologna, dove e’ caduto un fulmine. L’effetto e’ che i convogli ...

Maltempo - cade un fulmine : stop treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea e’ interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico e’ rallentato: sospesi i regionali, ...

Maltempo : cade fulmine - stop ai treni Bologna-Padova : Un fulmine ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione dei treni, a qualche chilometro della stazione di Bologna e ha provocato uno stop della circolazione tra il capoluogo emiliano e Padova. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino. La linea è interrotta anche in un secondo punto, a Castel Maggiore, dove si stanno ancora cercando di stabilire le cause. Dalle 17.10 il traffico è rallentato: sospesi i regionali, ...

Bologna : Toninelli - buona notizia - ritorno a normalità entro metà ottobre : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Per fortuna una prima buona notizia dopo la tragedia di BorgoPanigale. Avevamo previsto riapertura raccordo A1-A14 in 3-5 mesi. Autostrade per l’Italia comunica adesso che si dovrebbe tornare alla normalità entro metà ottobre, in circa 2 mesi. Avanti così”. Ad annunciarlo su twitter è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.L'articolo Bologna: Toninelli, buona ...

[L'inchiesta] La strada maledetta di Bologna : l'opera bloccata da 30 anni ha evitato la strage. "Fermate tutto" : Il tratto di strada dove si è verificata la tragedia con l'esplosione di un'autocisterna è interessato da oltre 30 anni da un progetto di allargamento per evitare gli ingorghi sempre più frequenti e ...

ESPLOSIONE Bologna : ANDREA ANZOLIN VITTIMA DI UN MALORE?/ Video incidente : l'ultima telefonata dell'autista : ANDREA ANZOLIN, chi è autista del tir morto nell'incidente di BOLOGNA. Le ultime notizie: il corpo senza vita è stato trovato a 15 metri dal cratere. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:04:00 GMT)

Bologna - un milione di euro per tornare alla normalità. Conte : "Siamo stati fortunati" : Riaperto un tratto del Raccordo Casalecchio, resta la chiusura della Tangenziale. Nessun sequestro dopo l'incidente di Borgo...

[L'analisi] La maledizione di Bologna - un incidente senza senso che diventa un'altra bomba : Agosto è il più terribile dei mesi a Bologna. E questo fumo nero che si alza come un tragico pennacchio verso il cielo si arrotola su se stesso quasi a disegnarne la maledizione, il senso di un dramma ...