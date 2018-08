Bitcoin | la produzione sempre più energivora | consuma l’1% di elettricità nel mondo

meteoweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) Ladeipiùe ormai l’1% dellamondiale diè utilizzata a questo scopo. Lo ha affermato Arvind Narayanan, esperto di Computer Science dell’università di Princeton, durante una audizione al Senato statunitense. Secondo Narayanan, i tentativi in corso di rendere più ‘verdi’ iagendo ad esempio sulla fonte diusata sono trascurabili rispetto alle dimensioni del fenomeno. “Secondo i miei calcoli – ha affermato – in un giorno si utilizzano cinque gigawatt di energia solo per il ‘mining’ (, ndr) dei. Questo e’ appena sotto l’1% del consumo mondiale di elettricita’, ovvero poco piu’ di quantono l’Ohio o lo stato di New York”. A determinare il consumo, spiega Narayanan, e’ la potenza di calcolo ...