Vino - Jacopo BIONDI SANTI indagato per reati tributari : Vino , Jacopo Biondi Santi indagato per reati tributari L'imprenditore, sesta generazione dei creatori del Brunello, sarebbe sotto inchiesta della procura di Siena che mira ad accertare "un giro di fatture tra società finalizzato a pagare meno tasse". Lo riporta La Nazione Parole chiave: ...

Vino - Jacopo BIONDI SANTI indagato per reati tributari - : L'imprenditore, sesta generazione dei creatori del Brunello, sarebbe sotto inchiesta della procura di Siena che mira ad accertare "un giro di fatture tra società finalizzato a pagare meno tasse". Lo ...

BIONDI SANTI indagato : guai tributari per il re del Brunello/ Ultime notizie - Siena : sequestro per oltre 4 mln : Biondi Santi indagato per reati tributari: nei guai l'imprenditore e re del Brunello. L'inchiesta condotta dalla procura di Siena con la collaborazione della Gdf.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:29:00 GMT)