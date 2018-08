Bimba | padre e nonno rischiano di annegare | bagnino li salva

Lecce - violentata dal padre per 20 anni : da incesto nasce Bimba/ La denuncia choc : procura apre un’indagine : Lecce, violentata dal padre per 20 anni: nasce bimba da incesto. L'incredibile storia che arriva dal basso Salento; procura apre un'indagine dopo la denuncia choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Incidente Nettuno - morta Bimba 8 anni : padre via - “rischia linciaggio”/ Ultime notizie - fiori per Nicole : Incidente a Nettuno, morta bimba 8 anni dopo serata al circo: padre allontanato da comunità per "rischio linciaggio e aggressione". Ultime notizie, ondata d'affetto per Nicole(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 11:32:00 GMT)

Bimba scomparsa nel nulla - l'appello del padre : "Se rapita riportatemela" : "Chiedo alle autorità di non sospendere le ricerche di indagare sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità". Lo ha detto nel corso di una manifestazione a Brescia Mdliton Gazi, il padre della ...

"Don Paolo era uno di famiglia" - parla il padre della Bimba molestata in auto da un prete : "Quando mi hanno raccontato cosa stesse succedendo non ci credevo", spiega l'uomo. Il sacerdote è agli arresti domiciliari

Bimba violentata dal prete di famiglia. Il padre : “L’ha vista crescere. Era uno di famiglia” : Non si danno pace i genitori della piccola di 11 anni violentata da Don Paolo Glaentzer a Calenzano, alla periferia di Firenze. "Quell'uomo festeggiava con noi i compleanni e si fermava a cena, era un punto di riferimento, una benedizione per noi" spiega il padre della Bimba.Continua a leggere

Milano - Bimba rapita per costringere la mamma a rubare/ Ultime notizie : in ostaggio per un debito del padre : Milano, bimba rapita per costringere la mamma a rubare: in ostaggio per un debito del padre. Le Ultime notizie: caccia a cinque persone, che risultano irreperibili(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Parla il padre della Bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspettavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...

INCIDENTE A FOGGIA : MORTA Bimba DI 4 ANNI E IL PADRE/ Ultime notizie - vittime identificate : l’uomo ha 37 anni : INCIDENTE stradale a FOGGIA: MORTA BIMBA di 4 anni e il PADRE. Ultime notizie: madre ricoverata in ospedae in gravi condizioni. Si è verificato questa mattina poco dopo le 9:30(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:08:00 GMT)

Mafia : Bimba vuole andare a commemorazione Borsellino e il padre ‘Non ci posso andare’ : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – “Qua non ci possiamo andare…”. “E perché no?”. “Perché non ci possiamo andare…”. A parlare sono Raffaele Favaloro, arrestato oggi nell’ambito del blitz antiMafia ‘Delirio’ che ha portato in carcere 24 persone, e la figlia piccola. La bambina chiede con insistenza al padre di andare alla manifestazione delle ‘Agende rosse’ di ...

