Berlusconi difende Salvini È un' inchiesta assurda

ilgiornale

: RT @monicavianello: Diciotti, il Cav difende Salvini: 'Dai pm indagine assurda' - MenegazziMarina : RT @monicavianello: Diciotti, il Cav difende Salvini: 'Dai pm indagine assurda' - Fabio_AZ4737 : #Berlusconi 1. #Tajani 0. #PD #Versolozeropercento #nessunotocchiSalvini - MiyakeEau : #Berlusconi difende #Salvini! È logico e normale avvenga! Tra pregiudicati come #Berlusconi e,mi auguro futuri con… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) La solidarietà di Silvioal vicepremier leghista, indagato dai pm per la gestione della nave Diciotti carica di migranti, arriva con un comunicato breve, che non entra nel merito della vicenda politico-giudiziaria. "Esprimo la mia vicinanza a Matteo- scrive il leader di Forza Italia -, la cuie inconsistente vicenda giudiziaria non potrà che avere un esito a lui favorevole. Ancora una volta l'autorità giudiziaria è intervenuta su una vicenda esclusivamente politica su cui non dovrebbe minimamente interferire".È pur sempre un segnale di disgelo, dopo le tensioni scatenate dal caso di Marcello Foa alla Rai, che hanno allontanato i due alleati e fatto pensare ad un'irreparabile rottura del centrodestra. Ma i toni sono misurati, la difesa tiepida, basata soprattutto sulla tradizione garantista del Cavaliere e del partito che hanno pagato direttamente per gli ...