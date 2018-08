: #Berlino:obbligatorio finanziamento Ue - CyberNewsH24 : #Berlino:obbligatorio finanziamento Ue - TelevideoRai101 : Berlino:obbligatorio finanziamento Ue -

Ildel bilancio europeo "è stato ratificato nei trattati europei e vale per tutti". Lo ha detto il portavoce di Merkel, Seibert, a, rispondendo a una domanda sulla minaccia del governo italiano di non pagare il proprio contributo al bilancio europeo. Seibert ha comunque rimandato alla reazione arrivata da Bruxelles nei giorni scorsi, che del Bilancio Ue è competente,e che prevede in questi casi pesanti sanzioni.(Di lunedì 27 agosto 2018)