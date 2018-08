Belen Rodriguez in lacrime | il dono che le riserva Santiago emoziona

Stefano De Martino e il rapporto con Belen Rodriguez : ‘Lasciamo tutto così’ : Per l’ennesima volta i fan della coppia De Martino – Rodriguez devono mettersi l’anima in pace. Il ballerino, intervistato dal settimanale Nuovo, parla infatti del rapporto con la ex moglie Belen a proposito della quale dice: “Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così”. Seppur tra le difficoltà i due sono riusciti a ricostruire una relazione basata sul rispetto per amore ...

Belen Rodriguez - dedica al figlio Santiago con una canzone di Jovanotti : Una dedica su Instagram all'unico uomo della sua vita, il figlio Santiago. Belen Rodriguez si lascia andare su Instagram a un post dedicato al piccolo nato dal matrimonio con Stefano De Martino, riprendendo le frasi di "Chiaro di luna" di Jovanotti. Una foto di spalle che li ritrae insieme, mamma e figlio, una accanto all'altro al tramonto, di fronte al mare. Proverò a pensarti mentre mi sorridi La capacità che hai di rasserenare Mi hai ...

Stefano De Martino e Belen Rodriguez - genitori separati : "Lasciamo tutto così" : Sul settimanale Nuovo, Stefano De Martino racconta del rapporto con Belen Rodriguez. Dopo la separazione la coppia ha dovuto trovare una nuova serenità per il bene di loro figlio Santiago. Siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio da genitori separati. Lasciamo tutto così. Con queste parole il ballerino cancella ogni ipotesi di un possibile riavvicinamento con la showgirl argentina. I due hanno dovuto ricostruire il loro rapporto per ...

Belen Rodriguez e il nuovo video di Santiago su Instagram - fan al vetriolo : «Sembra Gianna Nannini» : Il piccolo Santiago ancora nell'occhio del ciclone (social). Dopo gli insulti di un gruppo di haters che avrebbero definito «brutto» il figlio di Belen Rodriguez e Stefano...

Maria De Filippi grata a Belen Rodriguez : “ecco com’è cambiata in meglio la mia vita grazie ai suoi consigli” : Maria De Filippi parla di come gli allenamenti di Belen Rodriguez le abbiano cambiato la vita: la presentatrice da donna sedentaria è diventata dipendente dal crossfit “La mia vita è cambiata radicalmente tre anni fa, grazie a Belen Rodriguez”, così Maria De Filippi parla degli allenamenti della showgirl argentina che hanno influenzato positivamente la sua vita. All’inserto domenicale della ‘Gazzetta dello ...

Maria De Filippi rivela : “Ringrazio Belen Rodriguez - tre anni fa mi ha cambiato la vita” : “La mia vita è cambiata radicalmente tre anni fa, grazie a Belen Rodriguez“. Dalle pagine di Fuorigioco, inserto domenicale della Gazzetta dello Sport, Maria De Filippi rivela che è tutto merito della showgirl argentina se da qualche anno è diventata una patita del fitness. In particolare, grazie ai consigli di Belen, Maria si è avvicinata al crossfit che ora è diventato la sua grande passione, tanto da portarsi un vogatore per ...

