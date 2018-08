Beach volley. Il 2018 in chiaroscuro degli azzurri ma il sogno di avere almeno tre coppie anche a Tokyo continua : Era iniziato sotto i migliori auspici in campo maschile il 2018 del Beach volley italiano e, piano piano, la stagione si è tinta quasi più di rosa che di azzurro. La stagione era iniziata con Lupo/Nicolai prima coppia italiana numero uno della classifica mondiale dopo lo splendido secondo posto di Fort Lauderdale, con Alex Ranghieri e Marco Caminati super competitivi ad altissimi livelli ma la sfortuna ci ha messo lo zampino togliendo di mezzo ...

Beach volley – Coppa Italia : trionfo di Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti : Beach Volley Campionato Italiano: Andreatta-Abbiati e Toti-Allegretti vincono la Coppa Italia Andrea Abbiati-Tiziano Andreatta e Giulia Toti-Jessica Allegretti sono le coppie vincitrici della terza edizione della Coppa Italia di Beach Volley: la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto ha vissuto il suo ultimo atto oggi a Caorle (Venezia) con due spettacolari finali, a conclusione di una lunga tre giorni di gare che ha visto disputare ...

Beach volley - World Tour 2018/19 Siofok. Di Francia e Slovenia il primo sigillo della nuova stagione : Siamo appena a due terzi di 2018 ma per il Beach volley siamo già nel 2019 e quindi nella finestra di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. La nuova annata è iniziata in periferia, a Siofok, cittadina turistica dell’Ungheria che lo scorso anno ospitò un satellite Cev e quest’anno per la prima volta è stata teatro di un torneo 1 Stella del World Tour. Slovenia in campo femminile e Francia in campo maschile sono le prime nazioni a ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - Caorle. Le “prime volte” di J. Allegretti/Toti e Abbiati/Andreatta che alzano la Coppa : Hanno saputo aspettare fino al 26 agosto per vincere il loro primo titolo del circuito tricolore ma si sono fatti trovare con la forma giusta al momento giusto Jessica Allegretti e Giulia Toti in campo femminile e Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta in campo maschile. Sono loro i trionfatori della Coppa Italia di Beach volley, assegnata oggi a Caorle. Nella loro migliore stagione a livello internazionale Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. I favoriti Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach in finale : è assalto alla Coppa Italia : L’hanno raggiunta attraverso due strade diverse ma alla fine ci sono arrivati, Abbiati/Andreatta e Colombi/Breidenbach alla finale della Coppa Italia 2018, il primo dei due titoli della stagione che anticipa la finale tricolore di Catania nel prossimo week end. Le coppie favorite della vigilia hanno conquistato l’atto conclusivo dell’appuntamento veneto: Abbiati/Andreatta al termine di un torneo senza macchia, ...

Beach volley – Le prime finaliste della Coppa Italia : Beach Volley Campionato Italiano: le prime semifinaliste della Coppa Italia Si avvicina il momento delle sfide decisive per la Coppa Italia di Beach Volley: la minaccia del maltempo non ha impedito oggi ai migliori Beacher del panorama nazionale di sfidarsi in ben 48 partite sui campi di Caorle, in provincia di Venezia, per la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto. Al termine della lunga giornata sono state definite le prime due ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Caorle. Colpacci di Alfieri/Sacripanti e Calì/Brembilla nella giornata delle qualificazioni : Spettacolo e sorprese nella giornata dedicata alle qualificazioni della Coppa Italia di Caorle, sesta tappa del Campionato Italiano con l’assegnazione del primo trofeo stagionale. A firmare i risultati più sorprendenti sono stati in campo maschile Alfieri/Sacripanti che hanno sconfitto i vincitori dell’ultima tappa del BPER Banca BVIT domejica scorsa a Cesenatico Benzi/Bertoli, mentre tra le donne Calì/Brembilla hanno superato dopo ...

Beach volley - campionato italiano a Caorle : i risultati delle qualificazioni : Il campionato italiano di Beach Volley dà i suoi primi verdetti: i risultati delle qualifiche di Caorle Si sono da poco concluse a Caorle (Venezia) le qualificazioni alla sesta tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley, che assegnerà l’edizione 2018 della Coppa Italia: al termine di una lunga giornata di gare, con ben 40 incontri disputati su 4 campi, si è completato il quadro dei due tabelloni principali a doppia ...

Beach volley - Campionati Italiani Giovanili 2018 - Caorle. Il Club Italia domina l’Under 21. Conferme e sorprese nell’Under 16 e 19 : Sono stati assegnati in settimana i tre titoli Giovanili tricolori, prima l’Under 16 a Brunico e poi l’Under 19 e 21 a Caorle dove da oggi scendono in campo i protagonisti della Coppa Italia. Nella categoria Under 21 trionfo delle coppie del Club Italia con doppia finale tutta azzurra, mentre qualche sorpresa è arrivata nella categoria Under 19 dove il solo Viscovich è salito sul gradino più alto del podio fra gli atleti che la ...

Beach volley – A Caorle sarà assegnata la Coppa Italia : Per gli appassionati di Beach Volley l’appuntamento è a Caorle questo weekend, nella città veneziana si disputerà la Coppa Italia femminile e maschile Il campionato Italiano assoluto di Beach Volley torna in grande stile per uno degli appuntamenti clou della stagione: da venerdì 24 a domenica 26 agosto sulle spiagge di Caorle si assegnerà la Coppa Italia maschile e femminile, al termine di una settimana tutta dedicata ai Beacher che ...