Basket NBA | ufficiale il ritiro di Manu Ginobili

NBA - Ginobili si ritira dal Basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket, uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs, ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket. La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’uomo che aveva Michael Jordan come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...

Basket - Playoff WNBA 2018 : eliminate le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini : Finiscono subito al primo turno i Playoff WNBA di Cecilia Zandalasini. Le sue Minnesota Lynx sono state sconfitte dalle Los Angeles Sparks per 75-68. Escono di scena, dunque, le campionesse in carica, reduci comunque da una stagione regolare altalenante e che le aveva costrette a questo match da dentro o fuori. Dopo un ottimo inizio di partita, nel quale ha toccato anche il +7 (24-17), Minnesota si è spenta in attacco e ha lasciato spazio alle ...

Basket - WNBA : definiti i playoff. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini in campo martedì notte contro le Los Angeles Sparks : Si è conclusa questa notte la stagione regolare dell’edizione 2018 della WNBA, la massima lega professionistica americana riguardante il Basket femminile. Le Minnesota Lynx di Cecilia Zandalasini hanno concluso le 34 partite previste col record di 18-16, dopo aver avuto una stagione molto più complicata di molte delle precedenti in epoca recente. Il settimo posto in classifica è stato certificato dalla vittoria di stanotte contro le ...

Basket - Chauncey Billups a Milano per l’NBA Fan Zone : La leggenda Nba Chancey Billups parteciperà all’Nba Fan Zone in programma a Milano l’8 e il 9 settembre. Un evento gratuito e interattivo, aperto ai fan di tutte le età e con la presenza del Campione NBA e MVP delle Finals 2004 La National Basketball Association (NBA) ha annunciato che il cinque volte NBA All-Star Chauncey Billups visiterà l’iconica Piazza Duomo in occasione dell’NBA Fan Zone, che si terrà a Milano l’8 e il 9 ...

Basket NBA - LeBron contro i Cavs il 21 novembre : ROMA - La NBA ha comunicato il proprio calendario della prossima stagione. La prima uscita di LeBron James da avversario dei Cavaliers è prevista per il 21 novembre, a Los Angeles. Il ritorno di Kawhi ...

Basket NBA : diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...

Basket NBA - Lakers contro Warriors è il big match del Christmas Day : Svelata la prima settimana del calendario: Golden State riceve i Thunder mentre Boston riparte coi Sixers

Basket NBA - il calendario : Natale con Golden State-Lakers : NEW YORK - Si alza il velo, anche se parzialmente, sulla prossima stagione Nba. La Lega professionistica statunitense ha pubblicato una parte del calendario del nuovo campionato: la prima settimana, ...

Basket NBA - Gallinari MVP dell'Africa Game : l'azzurro e Messina guidano Team World al successo : Rimasto a bocca aperta di fronte allo spettacolo della natura ammirato durante il safari vissuto alla vigilia, Danilo Gallinari si è 'sdebitato' mettendo in piedi un vero e proprio show per il ...

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex stella del Basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

2K pubblicherà il gioco arcade di Basket di Saber Interactive NBA 2K Playgrounds 2 : 2K annuncia oggi che pubblicherà il prossimo gioco arcade di basketball degli sviluppatori Saber Interactive, NBA 2K Playgrounds 2. Questa versione due-contro-due completerà l'offerta di NBA 2K espandendone l'impronta a tema pallacanestro del franchise."L'originale NBA Playgrounds fu un fantastico ritorno al passato ai gloriosi giorni dei giochi sportivi arcade," dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. "Il nuovo NBA 2K Playgrounds 2 ...

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...