Basket | Manu Ginobili si ritira a 41 anni La leggenda d' Argentina tra Reggio Calabria

oasport

: Manu Ginobili saluta il basket: un grande campione NBA partito dai parquet di casa nostra... ???? #EurosportBASKET |… - Eurosport_IT : Manu Ginobili saluta il basket: un grande campione NBA partito dai parquet di casa nostra... ???? #EurosportBASKET |… - dchinellato : Grazie. È la parola più adatta per salutare Manu Ginobili, che dice basta dopo 23 anni da leggenda. Col suo talento… - Eurosport_IT : Manu Ginobili lascia il basket dopo 23 anni... GRAZIE DI TUTTO CAMPIONE! ???????? #NBA -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Resta solo da dire grazie a Eelda Bahia Blanca per tutto ilche ha portato in giro per il mondo. Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ...