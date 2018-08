Basket | Ginobili si ritira a 41 anni

NBA - Ginobili si ritira dal Basket : dalla Viola agli Spurs - una leggenda assoluta… grazie Manu! : Manu Ginobili lascia il basket, uno dei cestisti più amati dai tifosi degli Spurs, ma anche da quelli italiani che lo hanno di fatto ‘adottato’ Manu Ginobili ha deciso di dare l’addio al suo amore, il basket. La guardia argentina che ha incantato in giro per il mondo, ha deciso di dire basta. Partita dalla sua Argentina, si è completato cestisticamente in Italia, tra Viola Reggio Calabria e l’allora Kinder Bologna, ...