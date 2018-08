Basket femminile | vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro

Basket – La Nazionale femminile sfida l’Israele : Cecilia Zandalasini a La Spezia per sostenere le azzurre : Nazionale femminile a La Spezia. Domani con Israele (ore 20.00), diretta sulla pagina Facebook della FIP. A sostenere le azzurre ci sarà anche Cecilia Zandalasini Dopo l’amichevole di Vicenza con Wake Forest e le due partite giocate contro la Francia ad Anglet, la Nazionale femminile chiude il proprio raduno estivo affrontando Israele il 27 e il 28 agosto al PalaMariotti di La Spezia (ingresso gratuito, diretta streaming sulla pagina ...

ItalBasket - medaglia d'oro all'Europeo U16 Femminile : battuta in finale la Repubblica Ceca : Finalmente l'azzurro , in rosa, si tinge d'oro. L'Italia Under 16 conquista l'Europeo di categoria per la prima volta nella storia del basket Femminile. Le ragazze di Giovanni Lucchesi hanno battuto ...

Basket - l’Italia femminile under 16 è campione d’Europa! : Basket, l’Italia femminile ha vinto l’Europeo under 16, le azzurre hanno superato in finale la Repubblica ceca L’Italia femminile di Basket è campione d’Europa under 16. Una vera e propria impresa delle giovani azzurre, partite in sordina e salite di livello nel corso dell’Europeo. In finale le italiane hanno battuto col punteggio di 60-52 la Repubblica Ceca, rientrata da -22 a -3. Si tratta della seconda ...

Basket – Europeo U16 femminile : Italia da sogno contro la Spagna - le azzurre in finale : Europeo Under 16 femminile a Kaunas, Italia in finale. Impresa delle azzurre, che superano la Spagna 62-60. Oggi la Repubblica Ceca (ore 20.15) per la Medaglia d’Oro Splendida impresa della Nazionale Under 16 femminile, che all’Europeo di Kaunas coglie la sesta vittoria di fila, supera la Spagna (62-60) in semifinale e oggi giocherà la finale per la Medaglia d’Oro contro la Repubblica Ceca (ore 20.15), che oggi ha battuto la Turchia ...

Basket – Europeo U16 femminile : Italia da sogno - staccato il pass per la semifinale : Europeo Under 16 femminile di Kaunas, Italia in semifinale. Le Azzurre battono la Francia (61-59) in rimonta. Venerdì la squadra di Giovanni Lucchesi sfida la Spagna (ore 20.15) Non si ferma la corsa dell’Under 16 femminile, che a Kaunas coglie la quinta vittoria consecutiva, supera la Francia nei quarti di finale e venerdì alle ore 20.15 affronta la Spagna in semifinale. Turchia-Repubblica Ceca è la sfida dall’altra parte del tabellone. ...

Basket femminile : Italia ancora sconfitta in Francia - ma ci sono miglioramenti : Seconda amichevole e seconda sconfitta per l’Italia contro la Francia ad Anglet. Le azzurre, pur mostrandosi in miglior giornata rispetto a ieri, sono state sconfitte per 53-74. Per la formazione di Marco Crespi, che quest’oggi ha lasciato a riposo Elisa Ercoli e Valeria Battisodo, la più prolifica realizzatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, seguita da Olbis Andrè con 12 e Francesca Dotto con 11. In casa francese, Marine Johannes ...

Basket – Nazionale femminile - Italia ko con la Francia : La Nazionale femminile di Basket rimedia il secondo ko consecutivo in amichevole Ad Anglet, la Nazionale femminile è stata sconfitta dalla Francia (74-53) anche nella seconda delle due amichevoli che le Azzurre hanno giocato con la formazione transalpina vice-campione d’Europa. Per la squadra allenata da Marco Crespi la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 15 punti, in doppia cifra anche Olbis Andre (13) e Francesca Dotto (11). ...

Basket femminile : Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia - domani si replica : L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di Sandrine Gruda ...

Basket femminile : Italia ampiamente sconfitta in terra di Francia - domani si replica : L’Italia perde il primo dei due incontri che la vede opposta alla Francia in quel di Anglet. Le azzurre sono state sconfitte con un netto 43-74 da quella che si prefigura come una delle formazioni favorite per il podio dei venturi Mondiali che si svolgeranno a Tenerife, in Spagna. Per le azzurre, solo Caterina Dotto è costante in fase realizzativa (19 punti), mentre le francesi ne hanno in doppia cifra ne mandano tre, col picco dei 19 di ...

Basket Nazionale Femminile - Pan stende Wake Forest : ROMA - A Vicenza, la Nazionale Femminile ha superato in amichevole Wake Forest University, 74-37,, il College di Elisa Penna che da domani si aggrega al raduno Azzurro in vista della trasferta in ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Basket Nazionale Femminile - Pan stende Wake Forest : ROMA - A Vicenza, la Nazionale Femminile ha superato in amichevole Wake Forest University, 74-37,, il College di Elisa Penna che da domani si aggrega al raduno Azzurro in vista della trasferta in ...

Basket femminile : l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza - Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi : Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13). L’incontro ha avuto ...

Basket femminile - cinque partite amichevoli per l’Italia nelle prossime due settimane : La nazionale italiana di Basket femminile si lancia in un mese di agosto che la vedrà impegnata in cinque incontri amichevoli tra Vicenza, Anglet (Francia) e La Spezia. Le partite serviranno per dare forma a quella parte della squadra che verrà poi portata nei due incontri decisivi per la qualificazione agli Europei 2019, che si disputeranno a novembre. Le azzurre, che si stanno allenando alla Ghirada di Treviso sotto la guida di Marco Crespi, ...