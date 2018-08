Bagnino salva bimba di 11 anni papà e nonno La mamma su Facebook | ' Simone | sei il mio

Bagnino salva bimba di 11 anni - il papà e il nonno. La mamma su Fb : 'Simone - sei il mio eroe...' : di Simone Pierini 'Sei il mio eroe figlio mio, sei un ragazzo speciale, sei il mio orgoglio. Mi raccomando sii prudente la vita è un dono prezioso' . Un post commovente, scritto dalla mamma di Simone ...

Un drone Bagnino : il video di un salvataggio in Spagna : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Tredicenne rischia di annegare tra le onde : il cane-Bagnino Otto lo salva : Una mamma stava facendo il bagno con il figlio tredicenne quando non lo ha più visto. Per fortuna sul lido di Mondello c'era...

Bagnino salva 6 persone dal mare in burrasca : Se non è successa una disgrazia è per puro caso, nonostante il nostro impegno: quattro bagnini contro il mondo'. 'La gente sembrava impazzita racconta ancora Sanna incurante di bandiere rosse, ...

Salvati da Bagnino eroe nel mare in burrasca : "Follia collettiva - non si rendono conto del pericolo" : Ferragosto di superlavoro per i bagnini in servizio sul litorale di Arbus: "La gente sembrava impazzita, incurante di...

Maltempo Sardegna : Bagnino salva 6 persone dal mare in burrasca : Ferragosto impegnativo per i bagnini in servizio sul litorale di Arbus (Sud Sardegna) nella costa occidentale della Sardegna, sulle spiagge di Scivu, Funtanazza e Piscinas dove il mare ieri era in burrasca. In particolare, nel pomeriggio di ieri il bagnino in servizio a Funtanazza, Giovanni Sciuntu, ha salvato un’intera famiglia. I quattro – padre, madre e due bambini – sono entrati in mare nonostante la bandiera rossa esposta ...

Pericolo in mare? Ecco il drone-Bagnino che lancia il salvagente e recupera il bagnante : Sarebbe pilotato completamente da remoto, poiché 'in tutto il mondo si stanno studiando sofisticati sistemi a pilotaggio remoto specializzati nel soccorso in mare', spiega l'organizzatore del Drone ...

Altro che Baywatch - in Italia ti salva il drone Bagnino : (Foto: Mediarkè) Presto il lavoro dei bagnini, almeno negli stabilimenti balneari più all’avanguardia, potrebbe essere facilitato dall’utilizzo dei droni. Già l’anno scorso in effetti l’utilizzo di velivoli senza pilota per le operazioni di salvataggio era stato accolto con favore dalla Capitaneria di Porto, ma quest’anno dovrebbe finalmente entrare nel vivo. Sono due in particolare al momento le tipologie di gadget ...

Soccorso in mare - con i droni-Bagnino il salvagente arriva dal cielo : Il bagnino dalla riva scruta il mare. Un bagnante tra le onde è in difficoltà, agita le braccia per farsi vedere. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della...

Droni-Bagnino per soccorso in mare : salvagente arriva dal cielo : Roma, 26 lug., askanews, - Un bagnante tra le onde del mare è in difficoltà. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che ...

Il bimbo sta annegando - lo salva il Bagnino eroe : L'incidente alla piscina Emme 34. Il piccolo, di 5 anni, è stato rianimato dal titolare e trasferito al Meyer in elicottero