“Avete rotto i…” Ahia! Nadia è una furia | adesso è stanca Cosa sta succedendo

caffeinamagazine

: RT @ohmyramsey: avete già rotto il cazzo con ‘sto noah centineo - SingerLondon18 : RT @ohmyramsey: avete già rotto il cazzo con ‘sto noah centineo - chiaradelbene10 : RT @ohmyramsey: avete già rotto il cazzo con ‘sto noah centineo - reneelettra : RT @fchiantese1: ma lo capite, che con quello che costa mensilmente una sola risorsa socio economico culturale che i pdioti ci voglio 'IMPO… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) C’è grande attesa per la nuova stagione de Le Iene. Anche perché quello che vedremo da settembre, su Italia1, sarà del tutto inedito. O meglio, sarà certamente diverso rispetto agli ultimi anni: non ci sarà più Ilary Blasi. Dopo l’addio della signora Totti e Teo Mammucari alla conduzione de Le Iene, è partito il toto nomi sui possibili successori. Secondo ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ a spuntarla sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino per i quali manca solo ed esclusivamente l’ufficialità. Ma, soprattutto per quanto riguarda il volto femminile del martedì sera sono tante le indiscrezioni ancora in giro. Prima fra tutte quella di Belen Rodriguez, seguita da Melissa Satta che ha detto addio a Tiki Taka ( al suo posto ci sarà Wanda Nara) fino ad arrivare a Diletta Leotta, l’unico nome davvero improbabile di tutte le candidate visto che è il nuovo volto di Dazn. ...