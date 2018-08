Autunno inverno 2018 2019 | cinque tendenze fortissime

Le tendenze della moda dell’Autunno-Inverno 2018/19 : La domanda è una di quelle da cento milioni di dollari: che cosa andrà di moda la prossima stagione? Una domanda difficile, perché difficile è riuscire a individuare delle tracce sotterranee, dei fil rouge, delle macro tendenze che, in qualche modo, riescano a condensare, riassumere, imporre un senso alle migliaia di look e alle centinaia di collezioni con le quali gli stilisti hanno detto la loro sulla moda del prossimo Autunno/Inverno. LEGGI ...

Tendenze Autunno-Inverno 2018/19 : maschile è sexy : La missione non è delle più semplici. Perché, come suol dirsi, vanno salvati capra e cavoli. Da una parte l'esigenza di apparire impeccabili, professionali, serie… e di sentirsi comode nella vita dinamica di tutti i giorni. Che cosa c'è di meglio di un completo pantalone di ispirazione maschile, magari in gessato o principe di Galles, per questo scopo? Dall'altra, la voglia – sacrosanta – di conservare

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Una pioggia di paillettes : Vade retro minimalismo. Understatement? Quando mai! L'imperativo del prossimo Autunno-inverno sarà uno solo, e ben chiaro: brillare! E il modo migliore per scintillare come una disco ball nel grigiore della brutta stagione sarà lasciarsi avvolgere da abiti completamente ricoperti di paillettes, grazie alle quali riflettere in ogni direzione la luce. Meglio optare, allora, per tagli

Tendenze Autunno inverno 2018/2019 - : La moda di quest'anno sarà travolgente e scioccante, capace di rompere gli schemi soprattutto nel mondo patinato delle sfilate, ma in grado di influenzare notevolmente anche la moda di strada e la ...

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Si silver chi può : Avere l'argento vivo addosso, il prossimo autunno, non sarà più soltanto un banale modo di dire. Bagliori metallici freddi, siderali, glaciali, ma vitalissimi: l'argento in tutte le sue declinazioni – da quella nobile del prezioso materiale, a quella pop dell'alluminio – la farà da padrone nella stagione alle porte. Per moderne astronaute affascinate da un futuro tutto da immaginare con la fantasia, ma anche per

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Wild wild west : La scelta sarà ardua. Pupa da saloon o Calamity Jane? Sulle passerelle del prossimo Autunno-inverno soffia il vento caldo e secco del selvaggio west: giubbini in suede con frange da cow girl, texani ai piedi, camicie da rodeo, cinturoni dalle maxi fibbie. Il look della perfetta western baby continuerà a mietere adepte. Anche solo grazie a piccoli dettagli: una collana d'argento massiccio con turchesi, un cappello da sceriffo, una bandana

Tendenze Autunno-Inverno 2018/19 : anima animalier : Sempre di moda, perché – in verità – non passa mai di moda. E così anche questo autunno sarà impossibile prescindere da un capo – quello che volete: cappotto, giacca, pantaloni o gonna, tutto è concesso – in stampa animalier. Dal classico maculato del leopardo, alle strisce della zebra. Passando da tigri e giraffe. La città si trasforma in una moderna giungla (d'asfalto) dove le donne, quelle più femminili,

Tagli capelli Autunno inverno 2019 - tutte le tendenze da copiare : La vita frenetica, il poco tempo libero e il desiderio di dedicarlo ad attività outdoor, sport, viaggi, porta spesso molte donne a decidere per un Taglio corto e funzionale . Scopriamo, dunque,

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Lavori in corso : È arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e di darsi da fare. Il messaggio della moda per il prossimo Autunno-inverno sembra chiaro e deciso. Molti sono i rimandi, nemmeno troppo velati, al monde delle divise. Perché essere alla moda richiede impegno, dedizione… è un vero lavoro, insomma. A cominciare da Raf Simmons, che per Calvin Klein prende, pari pari, le giacche arancioni con

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Sentirsi a pezzi : In versione hippie e Seventies, come sulla passerella di Dior nell'interpretazione di Maria Grazia Chiuri. O quilted, come nella tradizione delle trapunte americane per Calvin Klein. La tendenza è quella di assemblare piccoli scampoli di tessuti diversi, in fantasie anche dissonanti, per trovare una nuova armonia nella visione d'insieme, costruita per accumulo di particolari. Più in

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : L'intimo esce allo scoperto : Guai a nasconderla. La lingerie a vista non è, forse, più una novità che ci sbalordisca. Ma il prossimo Autunno-inverno questa stuzzicante e sensuale tendenza ingrana la quinta e si svela in una veste nuova, volutamente esagerata e sorprendente. Forse provocatoria. Il reggiseno esce – per davvero! – allo scoperto: non più nascosto sotto a camicette in seta e a morbidi maglioni, ora si indossa sopra a vestiti e top. Con un effetto

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : Super size me : Strati su strati. Per scaldarsi dai rigori di quello che potrebbe essere un inverno molto freddo. Ma non solo. L'intento è quello di apparire XXL, voluminosi, sproporzionatamente grandi. Le passerelle impongono uno styling a cipolla estremo, dove alla camicia si sovrappone un maglione, al maglione una giacca, alla giacca un impermeabile, e all'impermeabile un cappotto. Il quale, per essere davvero di tendenza, deve essere almeno due

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : That's all folk : Lavorazioni e stampe che hanno tutto il caldo sapore dell'artigianalità, della tradizione, della storia. Del fatto a mano. E dei quattro angoli del globo. Lo spirito folk di tutte le latitudini e longitudini del globo terrestre si impossessa delle passerelle del prossimo Autunno-inverno. Dai nativi americani agli esquimesi del circolo polare, andata e ritorno. Un melting pot di

Tendenze Autunno-inverno 2018/19 : (Non) rompete le righe! : Ma dove sta scritto che le righe siano solo affare estivo? Le passerelle autunnali arrivano puntualmente a smentire questo luogo comune, proponendone in abbondanza. Verticali e orizzontali, imperversano a due sole condizioni. La prima: che siano maxi. E la seconda: che siano coloratissime. In due nuance, o effetto rainbow, le stripes della nuova stagione alle porte sono un'iniezione di vitalità pura nel grigiore dell'autunno.