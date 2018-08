Autostrade | tempi extra-large per le nuove regole sulle concessioni

PONTE GENOVA PERICOLANTE - TOTI “DEMOLIRE SUBITO”/ Ultime notizie Autostrade “sicurezza - servono tempi tecnici” : GENOVA, scricchiolii PONTE Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Genova - 39 vittime. Centinaia di sfollati e case a rischio. Conte : non aspetteremo i tempi della giustizia - via concessione ad Autostrade : Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime del disastro di Genova, dove ieri mattina è crollato un vasto tratto del ponte Morandi, un viadotto dell’autostrada A10 che attraversa la città. Secondo i dati forniti dalla prefettura, i morti finora accertati sono 39, di cui cinque non ancora identificati. Il governo Conte intanto ha varato un decreto per risolvere l’emergenza e ha annunciato la nomina di un commissario ...