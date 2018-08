Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con il ministero Toninelli | “Il

Toninelli : “Il costo dei pedaggi va ridotto”. Intanto Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con Mit : L’intervento del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, davanti alle commissioni parlamentari sul crollo del ponte Morandi a Genova è iniziato con un pensiero alla famiglie delle vittime, ai feriti e ai soccorsi: «Il mio primo pensiero va alle vittime, alle famiglie che purtroppo piangono i propri cari, ai feriti che soffr...

Ponte Morandi - dopo le polemiche Autostrade rende pubblico il testo della Convenzione con Mit : Mentre in procura a Genova si riuniscono il procuratore capo Francesco Cozzi, l’aggiunto Paolo D’Ovidio e i consulenti nominati, al lavoro per stabilire cause e responsabilità del crollo di Ponte Morandi, Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, decide di pubblicare sul sito il testo completo della Convenzione con il ministero delle Infr...

ATLANTIA/ Le tre carte del Governo per riprendere il controllo di Autostrade : ATLANTIA va all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. Salvini risponde alla società che controlla Auostrade per l'Italia: non hanno capito gravità situazione(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:46:00 GMT)

I tre modi in cui lo Stato potrebbe riprendere il controllo di Autostrade : Da un lato la revoca della concessione ad Autostrade, dall'altro una revisione complessiva del sistema delle concessioni volta a difendere l'interesse pubblico. Dopo il disastro del Ponte Morandi , ...

Autostrade prende tempo sulla revoca : Il primo assegno, da 500 milioni, per «ricostruire il Morandi» in acciaio «in otto mesi» - come annunciato a quattro giorni dal crollo del ponte sulla A10 dall'amministratore delegato Giovanni ...

Autostrade prende tempo sulla revoca Quali altre concessioni sono a rischio? : Nessuna risposta al premier che chiede «almeno» 2 miliardi, via libera al piano di aiuti da 500 milioni

Funerali a Genova - diretta. Applausi a governo e Mattarella. Bagnasco : «Città ferita - ma non si arrende». Presenti i vertici di Autostrade : Applausi ai vigili del fuoco, fischi agli ex ministri e ai vecchi politici. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato...