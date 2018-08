Autostrade pubblica la convenzione con lo Stato Oggi Toninelli riferisce alle Camere

Ponte Morandi : Autostrade pubblica la convenzione : Autostrade pubblica online il testo della convezione con lo Stato “per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema“. La società, finita nella bufera in seguito al crollo del Ponte Morandi di Genova, spiega in una nota di aver reso “pubblico e accessibile a tutti i cittadini – attraverso il proprio sito web www.Autostrade.it – il testo della convenzione in essere ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade pubblica online il testo “segreto” della concessione : “Ora basta strumentalizzazioni” : Autostrade per l'Italia ha deciso di pubblicare online il testo integrale della convenzione siglata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema, Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS) approvata ...

Ponte Morandi - Autostrade pubblica il testo della Convenzione con il Mit : Tensione tra politica e magistratura sulle tempistiche della demolizione e sulle indagini ma anche tra governo e commissario su chi dovrà ricostruire

