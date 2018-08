E Autostrade pubblica la concessione 'segreta'. Ma Toninelli : divulgate tutte domani. Teso confronto alla Camera : Critiche al ministro delle Infrastrutture dalle opposizioni: da Toninelli nessuna risposta a Genova e alle famiglie - 'Basta inseguire emergenze, bisogna ricominciare a programmare interventi per ...

Autostrade pubblica gli atti della concessione secretati : Autostrade per l'Italia pubblica gli atti della concessione secretati “per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema”. Dagli atti emerge che al gestore è riconosciuta una remunerazione fino al 10 per cento lordo per gli investimenti e gli interv

Autostrade pubblica la convenzione : Toti: «Possibile che Autostrade chiami aziende statali per ricostruzione». Da Roma il no ad affidare i lavori al gruppo Benetton |

Ponte Morandi - Autostrade pubblica convenzione. Toninelli : "Pedaggi andavano ridotti" : Online "tutti i documenti" del contratto stipulato con il Ministero che regola la concessione: anche quelli finanziari. "Così rispondiamo a polemiche e strumentalizzazioni". Il ministro: "Rivedremo ...

Autostrade ha pubblicato la convenzione con il governo : La società che gestiva il ponte Morandi ha pubblicato anche gli allegati finanziari, che fino a oggi erano rimasti segreti The post Autostrade ha pubblicato la convenzione con il governo appeared first on Il Post.

Ponte Morandi - Autostrade in polemica pubblica il testo della convenzione| : Toti: «Possibile che Autostrade chiami aziende statali per ricostruzione». Da Roma il no ad affidare i lavori al gruppo Benetton |

Ponte Morandi - società Autostrade pubblica Convenzione : "Risposta a polemiche" : Toninelli: "Trasparenza dopo 20 anni di omissis" "Ecco gli effetti dell'azione politica del governo del cambiamento. Dopo quasi 20 anni dalla privatizzazione, dopo 20 anni di segreti e di omissis, ...

Crollo Ponte - Autostrade pubblica la convenzione : basta polemiche : Dopo il tragico Crollo del Ponte Morandi di Genova, Autostrade per l’Italia batte il pugno e non ci sta a essere dipinta con i colori sfocati della poca chiarezza. La sua mossa è quella di pubblicare online il testo della convezione che la lega al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con tanto di allegati e di Piano finanziario. La stessa concessione che il Governo Conte vuole ora revocare. Queste le parole del comunicato sul sito: ...

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti. Toninelli : trasparenza dopo 20 anni : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Autostrade brucia sul filo di lana Toninelli e pubblica per intero il testo della convenzione in essere con il ministero delle ... : E vi dico di più: nelle prossime ore saranno via via online sul sito del ministero tutti gli atti delle altre convenzioni.» Autore Ugo Longhi Categoria Cronaca

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Autostrade pubblica la convenzione con lo Stato. Oggi Toninelli riferisce alle Camere : La mossa di Atlantia, che anticipa la relazione del ministro sul crollo del ponte, per 'rispondere alle polemiche che dominano il dibattito pubblico', e dopo l'avvio dell'iter per la revoca della ...

Ponte Morandi : Autostrade pubblica la convenzione : Autostrade pubblica online il testo della convezione con lo Stato “per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema“. La società, finita nella bufera in seguito al crollo del Ponte Morandi di Genova, spiega in una nota di aver reso “pubblico e accessibile a tutti i cittadini – attraverso il proprio sito web www.Autostrade.it – il testo della convenzione in essere ...

Contro le polemiche Autostrade pubblica la convenzione : Roma, 27 ago., askanews, - 'Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema', Autostrade per l'Italia ha reso pubblico sul suo sito e la ...