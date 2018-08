Autostrade | nella convenzione rendimento lordo capitale al 10 | 21%

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione per ...

"Ora abbattere il ponte" E c'è il blitz della Gdf nella sede di Autostrade : La prima parte a cadere sarà quella di Levante, che è stata costruita proprio sopra le abitazioni evacuate, come si vede bene dalle foto che hanno fatto il giro del mondo. Non sarà l'unica. 'Di quel ...

Di Battista chiede al Pd sostegno nella battaglia per nazionalizzare le Autostrade : "Contrasta il 5 stelle, critica, attacca, indignati per un verbo sbagliato da Di Maio, continua a scrivere che mi sto pagando la vacanza con l'assegno di fine mandato - anche se sai che non è vero. Ma quando il 5 stelle lotta per qualcosa che conviene anche a te, sostienilo. Ne hai il dovere". Alessandro Di Battista, con un post su Facebook, si rivolge al Pd per chiedere di sostenere la proposta di nazionalizzazione delle ...

Di Maio accusa Letta per i legami con Autostrade. La replica : "Mi sono dimesso dopo l'ingresso di Atlantia nella società spagnola" : "sono entrato nel Consiglio di Abertis alla fine del 2016, quando questa era una società spagnola, e prima che venisse ventilata l'ipotesi di OPA da parte italiana. Mi sono dimesso volontariamente per evitare conflitti d'interesse". Con queste parole Enrico Letta risponde, in una nota pubblicata sul sito Dagospia, a Luigi Di Maio. Il vice premier, nell'ambito della polemica seguita al crollo del ponte Morandi a Genova, aveva affermato: ...

Ponte Morandi - nella querelle su Autostrade la sinistra stia dalla parte di chi rappresenta : Qualche mese fa, mi sono imbattuto nella lettura di un libro che in questa fase consiglierei ai tanti, soprattutto se di sinistra: Guasto è il mondo di Tony Judt. In cui si parte dai ruggenti anni Ottanta della retorica acritica per i mercati liberi da lacci, il disprezzo per un settore pubblico poco efficiente e l’illusione che per far quadrare i conti lo Stato dovesse cedere al privato i beni di interesse generale. Il risultato è stato ...