Autostrade | la concessionaria incassa dal contribuente un utile del 6 | 85% netto sugli

(Di lunedì 27 agosto 2018) Gli investimenti sullein concessione rendono allamediamente il 10,21% lordo e il 6,85%. In pratica è come se ogni euro messo daper l’Italia nella rete venisse considerato come un prestito che la società fa allo Stato al quale anticipa il denaro per la manutenzione, la gestione e l’ampliamento delle strade e come tale viene ripagato sulla base di un determinato tasso d’interesse. Attraverso i pedaggi. Ma a carissimo prezzo, come si calcolava da anni sulla base dei bilanci della società che fa capo alla famiglia Ben. E come aveva in parte confermato l’ex ministro Graziano Delrio quando era stato messo alle strette la scorsa primavera in seguito alla pubblicazione (monca) della convenzione. Che lunedì 27 è stata messa in rete dalla stessa societàin scia alle rinnovate polemiche sulla segretezza del ...