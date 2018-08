Autostrade | il ministro Toninelli | Rivedere tutte le concessioni

ilgiornale

: #PonteMorandi, pubblicata da società Autostrade Convenzione. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti… - RaiNews : #PonteMorandi, pubblicata da società Autostrade Convenzione. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti… - StefanoFassina : Su concessioni autostradali giusta posizione Ministro @DaniloToninelli su @Corriere Avvio revoca concessione… - micheledisalvo : Scopriamo oggi che #Toninelli #m5s (il ministro che doveva vigilare su #autostrade) era stato informato dell'allarm… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ilha riferito in Parlamento su quanto accaduto a Genova. Ildi fatto ha parlato in Parlamento della concessione ade ha spiegato qual è il piano del governo nella sfida sulla revoca della concessione alla società che gestisce proprio il tratto interessato dal crollo. "Con il governo D'Alema inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di Benetton' per prendersi il 30% didall'Iri. Il grande banchetto - tutto secondo le regole, precisiamolo - poteva avere inizio", ha affermato ildunque sottolinea come l'inizio del rapporto tra Stato eporti la firma della sinistra.Poi punta il dito proprio contro la societàe il piano per gli interventi di manutenzione: "Nel 2016 - ha sottolineato il- i 'signori delle' hanno ...