Autostrade | Di Maio | ' Unica soluzione è nazionalizzazione'

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...

Giorgetti della Lega contro Di Maio sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia Spa : Uno che si è fatto da solo, laureato in economia e commercio alla Bocconi, leghista della prima ora, nonché grande amico di Fabrizio Palenzona, a sua volta grande amico di Gavio e dei Benetton, la ...

Autostrade : "Un fondo per le famiglie delle vittime". Di Maio : "Non vogliamo elemosina" : "Noi sappiamo che possiamo e dobbiamo dare molto alla città di Genova. Lo faremo con umiltà e costanza, determinazione e senso di responsabilità. Siamo qua. Vorremmo farvi sentire quella vicinanza che forse non è stata sentita ed è colpa nostra. Sentiamo tutte le responsabilità associate". A pronunciare queste parole è stato Giovanni Castellucci, Ad di Autostrade per l'Italia e Atlantia.Castellucci ha annunciato che Autostrade ha stanziato un ...

Renzi a Di Maio : 'La campagna elettorale finanziata da Autostrade fu quella della Lega' : ''In passato i termini di scadenza sono stati prorogati perché si finanziavano legalmente le campagne elettorali. A me non l'ha pagata Benetton, quindi abbiamo la liberta' di poter recedere da questi contratti''. E' con queste parole che il vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO] ha avanzato un'accusa al precedente governo Renzi, insinuando l'ipotesi che dietro al prolungamento delle concessioni alla societa' Autostrade per l'Italia ci possano essere ...

Autostrade : «Mezzo miliardo per Genova». No di Di Maio I Benetton e le polemiche sul pranzo di Ferragosto : La nota diffusa nel giorno dei funerali, dopo la conferenza stampa del vertice di Atlantia-Austrade sul piano di aiuti da mezzo miliardo