Autostrade : Di Maio - si nazionalizzi : ANSA, - ROMA, 27 AGO - "L'unica soluzione è la nazionalizzazione. Non possiamo infatti lasciarle ad Autostrade : non siamo affetti dalla sindrome di Stoccolma. Le altre opzioni sono due. O darle a uno ...

Autostrade - Di Maio : 'Unica soluzione è nazionalizzazione' : Il vicepremier, in un lungo post su Fb, conferma la linea ribadita già da altri protagonisti del M5s - "Quel che è certo è che il tema delle concessioni autostradali non si esaurisce con questa ...

Di Maio : nazionalizzeremo Autostrade : 15.31 Il vicepremier Di Maio su Facebook torna sul crollo a Genova, spiegando che il"ponte Morandi non lo può ricostruire Autostrade ,al massimo ci mette i soldi. Lo deve fare un'azienda di Stato così possiamo controllare la qualità della ricostruzione". "Stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioniprosegue Di Maio - Siamo convinti della nazionalizzazione delle Autostrade . Al Governo nessuno vuole ridare ai ...

Di Maio - via le concessioni e nazionalizzeremo Autostrade : "Il ponte Morandi non lo può ricostruire autostrade , al massimo ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di stato così possiamo controllare la qualità della ricostruzione. Inoltre stiamo per ...

Di Maio : "Il ponte non lo può ricostruire Autostrade - al massimo ci mette i soldi" : Cessata l'allerta gialla, riprese le operazioni di rimozioni delle macerie, ancora sei i feriti in ospedale

Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio , il viadotto Morandi a Genova "non lo può ricostruire Autostrade . Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio , il viadotto Morandi a Genova 'non lo può ricostruire Autostrade . Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizziamo Autostrade - nessuno vuole ridarle ai Benetton” : “Faremo giustizia sulle vittime del Ponte Morandi. Prima di tutto il Ponte non lo può ricostruire Autostrade, al massimo possono dare i soldi, ma i lavori devono essere fatti da un’azienda di Stato in modo da controllare la qualità della ricostruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio in un video in diretta su Facebook. “Numero due: stiamo per desecretare i contratti di Autostrade e togliergli le concessioni. E numero tre: ...