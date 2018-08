huffingtonpost

: Autostrade, Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema: 'Con il suo governo iniziò l'immenso business dell'asfalto pe… - HuffPostItalia : Autostrade, Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema: 'Con il suo governo iniziò l'immenso business dell'asfalto pe… - MPenikas : HuffPost: Autostrade, Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema: 'Con il suo governo iniziò l'immenso business dell… - carsic64 : RT @HuffPostItalia: Autostrade, Danilo Toninelli incolpa Massimo D'Alema: 'Con il suo governo iniziò l'immenso business dell'asfalto per i… -

(Di lunedì 27 agosto 2018) "Con ilD'inizia l'immenso business dell'asfalto per i privati. I giornali dell'epoca parlarono di 'volata in solitaria di Benetton' per prendersi il 30% didall'Iri. Il grande banchetto – tutto secondo le regole, precisiamolo – poteva avere inizio". È il ministro dei Trasporti,, a tirare in ballo l'ex premierD'nel corso dell'audizione in Parlamento sul crollo del ponte Morandi a Genova, riportando indietro l'orologio delle responsabilità al 1999, l'anno della "grande privatizzazione".Perla tragedia di Genova "poteva e doveva essere evitata" perché il crollo del viadotto lungo l'A10 Genova-Savona "non è dovuto a una tragica casualità". Ora, incalza il ministro, è necessario "un grande sforzo di unità di tutte le forze politiche". Le accuse aper ...