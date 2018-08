Autostrade | cade segreto su tutte convenzioni On line gli atti

PONTE MORANDI - CADE IL SEGRETO SU CONVENZIONE CON Autostrade/ Video Camera - Toninelli "Stop banchetti privati" : PONTE MORANDI, CADE il "SEGRETO" sulla CONVENZIONE con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Salvini : "Autostrade taccia - il titolo cade in borsa perché cadono i ponti" : Matteo Salvini non ha intenzione di fare alcuno sconto ad Autostrade. All’indomani della conferenza stampa tenuta dall’ad Giovanni Castellucci, il vicepremier nonché ministro dell’Interno, lancia strali nei confronti della società che gestiva anche il ponte crollato a Genova il 14 agosto scorso: "Autostrade deve tacere, deve vergognarsi, deve aprire il portafoglio e risarcire tutti". Nei giorni scorsi, tra l’altro, la polemica si è spostata ...

Il governo : 'Fondi promessi da Autostrade non bloccano avvio decadenza. Ora gesti concreti' : Il premier Conte: 'Non lasceremo sola Genova e non solo a parole'. Ieri il Cdm ha stanziato 28,5 milioni di euro. Mentre Autostrade ha promesso un ponte d'acciaio in 8 mesi e offerto 500 miliardi per ...

Il Governo contro Autostrade : perché l’iter di decadenza non esclude altre azioni : La lettera inviata ad Aspi l’altro ieri dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per iniziare l’iter è anche un avvertimento: lo Stato si riserva qualsiasi altra azione per rivalersi sulla società. Per qualsiasi tipo di danno emerga di qui in avanti a cose e persone. Questo allargamento delle azioni possibili sembrerebbe essere “compensato” dal fatto che il Governo limiti la decadenza alla sola tratta ...

Governo : avviata procedura per decadenza concessione. Renzi : Autostrade finanziò Lega : Ora la società del gruppo Atlantia ha 15 giorni di tempo per inviare la sua relazione sulle cause del crollo. Il titolo in borsa recupera il 5%, ma la notizia è arrivata a mercati chiusi -

Governo avvia iter per la decadenza della Concessione Autostrade : Roma, 17 ago., askanews, - Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, annuncia con un post su Facebook di aver 'inviato ad Autostrade la lettera con cui prende avvio la procedura per la ...

Autostrade per l'Italia : 'Viadotto Polcevera monitorato con cadenza trimestrale' : Le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società ed istituti leader al mondo in testing ...