Auto elettrica | nel mercato entra anche Kalashnikov

L'Auto elettrica : L'auto a emissioni zero sarà la sicura protagonista del futuro - neanche troppo remoto - della mobilità. In alcuni Paesi del mondo, come la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, si tratta di un mercato già in forte espansione, grazie soprattutto a politiche di incentivazione. In Italia nel 2017 le auto di questa categoria ...

Dal treno all'Auto elettrica o bici e ritorno. Da Capalbio la vacanza eco-sostenibile : Viaggiare in treno, dalla città al mare, e qui, nel piazzale della stazione, ci aspetta un'auto elettrica, o una bicicletta, o uno eco-scooter. Magari prenotati con lo smartphone. Quindi la vacanza. ...

Dal fucile d'assalto ora la sfida a Tesla - Kalashnikov punta sull'Auto elettrica : ... che assicura che a breve riuscirà a creare un prototipo in grado di competere per velocità e durata della batteria con tutte le principali scuderie di auto elettriche al mondo

Ora la russa Kalashnikov "spara" con l'Auto elettrica : La Kalashnikov farà concorrenza alle auto elettriche di Elon Musk. Il prototipo, nella foto,, presentato nel corso della manifestazione Army International Military Technology Forum 2018 a Mosca, è per ...

Auto elettrica? A Radio24 va in onda la mobilità del futuro : Lo stato dell'arte della mobilità elettrica in Italia è il tema della prossima puntata di 'Strade e Motori', la rubrica estiva sul mondo dell'Auto a cura di Massimo De Donato , Radio24, domenica alle 15,30, .

Opel GT X Experimental - Elettrica - Autonoma e minimalista : Ispirata dal passato ma proiettata verso il futuro. La Opel GT X Experimental traduce in realtà i concetti alla base del piano industriale Pace!, del quale è il primo vero risultato tangibile. Linee semplici ma ben studiate, dettagli ricercati e richiami alla storia del marchio si abbinano alla massima espressione della tecnologia di Rüsselsheim: la Suv Elettrica, infatti, dispone di un sistema di guida assistita di Livello 3. Elettrica ...

Il tramonto del diesel e la sfida elettrica mettono a rischio gli utili dei big dell'Auto : Gli impatti maggiori, avverte la società di consulenza, si avranno soprattutto in Germania e in Italia, Paesi dove l'industria delle quattro ruote è rilevante per l'economia. In proposito, lo studio ...

Tesla - i petrolieri sauditi investono nell’Auto elettrica di Elon Musk : Fra gli azionisti il fondo sovrano di Riad con una quota compresa fra il 3 e il 5 per cento. Il balzo di giornata del titolo più importante però è arrivato dopo un tweet in cui il fondatore Elon Musk ha annunciato di volere ritirare la sua creatura dal mercato, se arrivasse a 420 dollari di quotazione...

L'Auto ibrida-elettrica conquista sempre più italiani : Teleborsa, - Cresce l'appeal delle auto ibride-elettriche in Italia . Dall'inizio del 2018 le vendite di questa tipologia di mezzi sono volate del 33,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

Un tributo a Nikola Tesla : viaggio con l'Auto elettrica dall'Italia a Belgrado : Tutti legati dalla stessa passione per le vicende dello scienziato serbo, per la scienza, la storia e la mobilità. Il museo dedicato a Nikola Tesla nel cuore di Belgrado. Ph: Alessio Sanavio Lungo l'...

Auto - Toninelli : 'Obiettivo 2030 zero macchine inquinanti. Ci saranno incentivi a mobilità elettrica' : ROMA - 'Cercheremo di arrivare all'Obiettivo di zero macchine inquinanti in circolazione entro il 2030'. È l'impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,...

Enel X - da Banca europea per investimenti - Bei - 115 mln per 14mila colonnine Auto elettrica : ROMA - La Banca europea per gli investimenti , Bei, è al fianco di Enel nel piano di installazione di circa 14.000 colonnine di ricarica per i veicoli elettrici in tutta Italia nei prossimi...

Opener BlackFly - l’Auto elettrica volante che costerà come un SUV : Avete presente quella cosa per cui non vi fidate a comprare un’auto elettrica perché avete paura di restare a piedi? Ecco, la canadese Opener ha intenzione di mettere in commercio una macchina volante dotata proprio di un motore alimentato a batterie. Tra le feature su cui insistono i suoi progettisti sembra ci sia una estrema facilità di guida, grazie ad un ampio utilizzo dell’elettronica e a un sistema di decollo e atterraggio ...