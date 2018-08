Audi Q7 - Con il Model Year 2019 si rinnova la gamma motori

Firenze - rapina in banca : il concitato Audio della Polizia/ Video - in diretta dall’allarme all'arresto : Firenze, rapina in banca: nell'audio della centrale di Polizia i momenti concitati dell'intera operazione. Dall'arrivo della segnalazione all'arresto dei due banditi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:56:00 GMT)

Firenze - principe sAudita perde la borsa del tesoro : dentro 300mila euro in gioielli e contanti : Mistero sulla sparizione di una valigetta piena di documenti e oggetti preziosi di un principe saudita che ha denunciato di averla smarrita a Firenze alla fine di un pomeriggio di shopping. Lo sceicco ha presentato denuncia convinto di averla lasciata nel taxi, ma per ora del malloppo nessuna traccia.Continua a leggere

Audi PB18 e-tron - l’ipercar elettrica da 775 Cv con batteria allo stato solido – FOTO : E’ stata svelata al Concorso D’Eleganza di Pebble Beach la nuova supercar dei Quattro Anelli, che risponde al nome di PB18 e-tron. Si tratta di una sportiva elettrica spinta da ben tre motori (uno anteriore, due posteriori), per una potenza complessiva di 775 cavalli scaricata a terra grazie al sistema di trazione integrale quattro. Un’impostazione che sfrutta, per l’alimentazione, la nuova tecnologia delle ...

Caso Diciotti : concluse Audizioni funzionari del Viminale in Procura a Roma : Oltre 4 ore davanti al Pm di Agrigento Patronaggio, che indaga per sequestro di persona. I dirigenti del ministero dell'Interno sono stati ascoltati come persone informate sui fatti, nel tentativo di ...

Scontro auto-tramvia a Firenze : 4 feriti/ Ultime notizie - incidente fra un suv Audi e il mezzo pubblico : Scontro auto-tramvia a Firenze: 4 feriti. Ultime notizie, incidente fra un suv Audi di colore nero, e il mezzo pubblico, quest'ultimo uscito parzialmente dalla sede dei binari(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Android P Volume Slider permette di regolare i volumi Audio con le slide flottanti : Android P Volume slider è un'applicazione che mette a disposizione un widget per il controllo dei volumi dell'audio di smartphone e tablet come nella prima anteprima per sviluppatori di Android P. L'app permette di regolare i volumi di suoneria, media, allarmi, notifiche, suoni di sistema, chiamate in entrata e bluetooth tramite il controllo fluttuante che funziona anche con le app e i giochi in esecuzione senza doverli abbandonare. L'articolo ...

Diciotti e Salvini - un deputato leghista minaccia i pm e il ministro rincara la dose : "Venite a prendermi" Anm : "Gravità inAudita - non ci condizionerete" : Giuseppe Bellachioma scrive su Fb: "Veniamo a prendervi sotto casa" . La replica: "Un fatto senza precedenti"

Audio e testo di Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini in attesa del nuovo album : Complici di Enrico Nigiotti con Gianna Nannini è il nuovo singolo che anticipa l'uscita del disco atteso per il mese di settembre, giorno 14, e che l'artista di Livorno ha deciso di intitolare Cenerentola. Complici è una canzone che ho scritto in maniera molto libera. La strofa è discorsiva, quasi parlata e il ritornello diventa la “morale della storia” già al primo ascolto. Alcune intuizioni di Gianna sul testo e la sua voce unica hanno ...

Deputato Lega contro magistrati : "Toccate Salvini e vi veniamo a prendere"/ Replica Anm : "inAudita gravità" : Deputato Lega contro magistrati: "Toccate Matteo Salvini e vi veniamo a prendere". Ultime notizie, Anm Replica a Bellachioma: "fatto di inaudità gravità"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 09:55:00 GMT)

ISIS - NUOVO AudiO DEL CALIFFO AL BAGHDADI/ Ultime notizie : Daesh ‘loda’ la Turchia ribelle contro gli Usa : Abu Bakr al BAGHDADI, NUOVO messaggio del numero uno ISIS. Ultime notizie, si rivolge ai suoi seguaci e ai militanti: "Attaccate l'Europa e gli Stati Uniti"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Isis : diffuso un Audio attribuito ad Al-Baghdadi - se confermato - smentirebbe la sua morte : Un messaggio sospetto è stato pubblicato e condiviso sul social network Telegram, durante il quale il Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi avrebbe incitato i propri fedeli a proseguire con la Jihad. Secondo le prime analisi effettuate sul documento, la registrazione sembrerebbe autentica, nonostante non sia ancora chiaro se essa sia recente o registrata in passato. A suggerire che non si tratti di un file datato, però, c'è il fatto che siano stati ...

Juventus : ClAudio Marchisio saluta i tifosi alla Continassa : Claudio Marchisio e la Juventus si separano del tutto [VIDEO]. Nell'ultimo giorno di mercato il centrocampista aveva comunicato alla societa' di non continuare più la sua carriera con la maglia della Juventus. La vicenda si è conclusa con una rescissione consensuale e amichevole del contratto. Un epilogo che nessun tifoso si sarebbe mai aspettato, una decisione arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo Buffon, un'altra bandiera bianconera ...

Il commissario ClAudius Zorn - seconda puntata ‘Senza luce’ : anticipazioni : Scontroso e solitario, figlio dei romanzi di Stephan Ludwig è sbarcato su Canale 5 in prima visione Il commissario Claudius Zorn. La serie composta da quattro puntate racconta le indagini di un nuovo personaggio televisivo dal carattere molto difficile spesso nervoso, che non ama lavorare in team e non esterna mai i suoi veri sentimenti, ma bravissimo a risolvere i casi più intricati. LEGGI: Primo episodio, l’innocenza tradita Il ...

Arabia SAudita - prima condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...