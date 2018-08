Atti vandalici a Maiori | individuata baby gang | alcuni hanno 13 anni

Atti vandalici sul bus navetta da e per Casalabate - il Comune di Trepuzzi sospende il servizio - : Ci risiamo. E' stato sospeso il servizio navetta estivo che collega Trepuzzi alla marina di Casalabate per vandalismo. Era l'11 luglio che l'Amministrazione comunale informava la cittadinanza che ...

Giura bernese : Atti vandalici su impianti eolici

Milano - tram bloccato per Atti vandalici. La rissa a bordo poi i dipendenti Atm inseguiti e picchiati : arrestati due italiani : Due italiani ritenuti responsabili dell’aggressione ai danni di due dipendenti Atm compiuta lo scorso 13 maggio sono stati arrestati su ordine di custodia cautelare in carcere dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. L’aggressione era accaduta intorno alle 3 di notte in piazzale Cadorna ai danni di due dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi che erano intervenuti perché un mezzo si era ...