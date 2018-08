Attenzione alle etichette dei pomodori | finalmente parleranno

Incidenti in Montagna : alte temperature - “Attenzione alle scariche di sassi” : Adriano Favre, direttore del Soccorso alpino valdostano, lancia un appello alla massima attenzione, anche a seguito di Incidenti avvenuti nelle ultime ore: “Siamo al termine di una stagione alpinistica caratterizzata da temperature particolarmente alte, anche in quota: questo può portare a frequenti scariche di sassi che, anche se di piccole dimensioni, possono creare problemi alle cordate“. L’esperto consiglia “di ...

Professionalità e Attenzione al reale. Anche il Meeting di Rimini cerca l'antidoto alle fake news : ... ha aggiunto il suo direttore, prova a 'dare voce ogni giorno a quella parte di realtà che raramente viene raccontata, ma che costituisce il tessuto più vero del mondo in cui viviamo'. Tarquinio è ...

Allerta Meteo Veneto : prolungato lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica : In riferimento alla situazione Meteorologica delle ultime 24 ore, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, 27 agosto 2018, lo Stato di Attenzione per criticità idrogeologica in alcuni bacini idrografici della regione. Si tratta dei bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini. L'articolo Allerta Meteo Veneto: ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di Attenzione" : ...

Crollo Ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di Attenzione" : ...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il maltempo delle prossime ore : “vite umane a rischio - massima Attenzione” : Allerta Meteo – Continuano gli effetti della perturbazione atlantica che dalle prossime ore e per tutto il fine settimana interesserà gran parte del nord Italia con temporali anche di forte intensità, in particolare sui settori centro-orientali, per poi estendersi anche alle regioni centrali del versante adriatico. Al sud insiste ancora un’area depressionaria che sta provocando forte maltempo proprio in queste ore. Sulla base delle ...

Allerta Meteo - altra giornata di fenomeni estremi al Sud : forte maltempo - Attenzione ai violenti temporali [MAPPE e DETTAGLI] : 1/6 ...

Allerta Meteo Veneto - “temporali forti” in arrivo : dichiarato lo stato di Attenzione per criticità idrogeologica : Una marcata fase di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un Avviso di criticità idrogeologica su tutto il territorio, dichiarando lo stato di attenzione, valevole dalle ore 14.00 di oggi alle ore 8.00 di sabato 25. Fino alle 14.00 di domani, la fase operativa di attenzione è limitata ai Bacini Idrografici Alto Piave, ...

Wall Street : futures Usa in rialzo su allentamento tensioni Usa-Cina - Attenzione a Cisco : ...gli scambi oggi è la speranza di un nuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciale che possa evitare un'escalation delle tensioni tra le due maggiori economie al mondo.

Allerta Meteo - il “Ciclone di Ferragosto” si sposta al Centro/Sud : sarà un Mercoledì 15 di maltempo estremo - massima Attenzione! : 1/11 ...

Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” - il bollettino ESTOFEX : “Attenzione all’area di convergenza tra Corsica e Italia” : E’ allarme per il maltempo che colpirà l’Italia nelle prossime ore: scatta l’Allerta Meteo per il “Ciclone di Ferragosto” che sta già colpendo l’estremo Nord/Ovest, e nelle prossime ore si estenderà al resto del Centro/Nord a partire dal pomeriggio di oggi, Lunedì 13 Agosto. Il bollettino ESTOFEX – European Storm Forecast Experiment – è particolarmente emblematico sul forte maltempo in arrivo ...

Estate - caldo : i consigli dello chef - “Attenzione alle cotture” : Per superare il grande caldo “è bene evitare le cotture prolungate e l’utilizzo eccessivo di grassi in cottura. Via libera alle verdure crude, invece, che conservano al massimo il contenuto vitaminico“: lo consiglia lo chef Alessandro Circiello, esperto di salute e alimentazione. “In questo periodo è fondamentale assicurarsi il giusto apporto di vitamina C. Per questo si possono consigliare insalate di verdure crude. Ad ...

Fate Attenzione alle urla dei bambini a 4 mesi - dice la scienza : Le urla dei bebè anticipano quella che sarà la loro voce. Lo rivela uno studio scientifico. Uno studio francese sulla voce dei bambini ci dice che il tono delle urla dei bebè all'età di quattro mesi ...

Fate Attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite : Il Play Store di Google è pieno di app False ed app clonate che nascondono virus e rubano informazioni sensibili dal nostro smartphone Fate attenzione alle App False sul Google Play Store anche i cloni di Fortnite Google ci va giù pesante e sul Play Store sta iniziando a rimuovere migliaia di applicazioni False, che […]