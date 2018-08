Attentato del 1982 | la città di Salerno ricorda le sue vittime

Parigi - attacco con coltello in banlieue : due morti e un ferito/ Ultime notizie - cosa sappiamo dell’Attentato? : Francia, armato di coltello uccide madre e sorella: ucciso un uomo di 36enne. Ultime notizie attentato Isis, ha urlato "Allah Akbar": ferite due persone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:33:00 GMT)

Bomba alla sede della Lega a Treviso - per la Procura è stato un Attentato terroristico : Secondo la Procura l'attentato alla sede della Lega di Treviso, rivendicato da una sedicente cellula anarchica, è stato di matrice terroristica. Per il questore di Dalel Mura "il secondo ordigno avrebbe potuto ferire seriamente" persone nelle vicinanze, che fossero state coinvolte nella deflagrazione, scongiurata dal brillamento effettuato dagli artificieri.Continua a leggere

La denuncia dei superstiti dell'Attentato di Barcellona : "Abbandonati dai politici" : A un anno dal doppio attentato sulle ramblas di Barcellona, costato la vita a 16 persone, i superstiti accusano le istituzioni di averli "abbandonati". Ana Cortès è una di loro. Quel maledetto 17 agosto aveva appena lasciato la metropolitana, quando sentì le urla e riuscì a schivare il furgone guidato da Younes Abouyaaqoub. Ora, durante una conferenza stampa organizzata dall'Uavat (Unidad de Atención y ...

Treviso - esplode ordigno davanti alla sede della Lega. Anarchici rivendicano l’Attentato : Un ordigno rudimentale è esploso poco prima delle 14 davanti alla sede storica della Lega a Treviso, in via Fontana 95. Non ci sono stati feriti e i Vigigli del fuoco intervenuti hanno potuto riscontrare solo lievi danni al portone d'ingresso. Un secondo involucro sospetto, anch'esso dotato di carica esplosiva, è stato fatto brillare.Continua a leggere

SALIH KHATER È L’AttentatoRE DI WESTMINSTER A LONDRA/ Auto su passanti - ultime notizie : è dell’Isis? : LONDRA, Auto su passanti a WESTMINSTER e torna la paura. ultime notizie: fermato un 29enne di Birmingham di origini africane. Il ragazzo ha agito in maniera premeditata(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Venezuela - golpe o montatura? Le menzogne dell’Attentato a Maduro : Nella Venezuela “bolivariana” le parole golpe e magnicidio notoriamente non sono, da molto tempo, che uno stonato ritornello, una sorta d’indistinto e fastidioso rumore di fondo al quale nessuna persona seria può, ormai, dare il minimo credito (clicca qui, qui, qui e qui per leggere precedenti post in materia). Stavolta, tuttavia, a quel rumore di fondo s’è per la prima volta sovrapposta un’esplosione vera: quella della bomba al plastico che, ...

Venezuela - l’Attentato contro Maduro è l’offensiva terroristica dell’imperialismo : L’attentato contro Nicolas Maduro, avvenuto l’altroieri durante le celebrazioni dell’anniversario della fondazione della Guardia nazionale bolivariana è stato sventato dalle forze di sicurezza venezolane. Colpisce l’alto livello tecnologico del tentativo. Si è trattato di due droni modello M600, ognuno dei quali conteneva un chilo di esplosivo C4, in grado di operare nell’arco di cinquanta metri dalla detonazione. I ...

Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di opposizione per il presunto Attentato contro Maduro : Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di Julio Borges, deputato di opposizione ed ex presidente del Parlamento, con l’accusa di avere tentato di uccidere il presidente Venezuelano Nicolás Maduro. Secondo il Tribunale, considerato vicino al regime di Maduro, The post Il Tribunale supremo del Venezuela ha ordinato l’arresto di un deputato di opposizione per il presunto attentato contro Maduro appeared first on Il Post.

Ariana Grande : nella lunghezza della tracce di “Sweetener” c’è un chiaro riferimento all’Attentato di Manchester : <3 The post Ariana Grande: nella lunghezza della tracce di “Sweetener” c’è un chiaro riferimento all’attentato di Manchester appeared first on News Mtv Italia.

I testimoni dell'incidente a Bologna : "Uno scoppio violentissimo - sembrava un Attentato" : "Abbiamo sentito uno scoppio violentissimo: ho pensato a un attentato. Poi con la deflagrazione il tetto di vetro del ristorante ha iniziato a crollare: le persone hanno iniziato a scappare", Marco Rosadini è uno dei testimoni dell'esplosione avvenuta dopo lo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir a Bologna. Ha raccontato a Il Resto del Carlino gli attimi di paura dopo il boato. Tante le persone che, come lui, hanno ...