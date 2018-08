Atletico Madrid | il PSG insiste per Filipe Luis | fissato il prezzo

All'Atletico Madrid basta un gol del campione del mondo Griezmann : 1-0 al Rayo Vallecano : Dopo il pareggio contro il Valencia, l' Atlético Madrid trova la sua prima vittoria in campionato superando per 1-0 il Rayo Vallecano al Wanda Metropolitano. Simeone cambia qualcosa rispetto alla gara ...

Pronostico Atletico Madrid vs Rayo Vallecano - La Liga 25-8-2018 : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Atletico Madrid-Rayo Vallecano, sabato 25 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Atletico Madrid-Rayo Vallecano, sabato 25 agosto. La seconda giornata della Liga propone un derby madrileno. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Atletico Madrid e Rayo Vallecano? L’Atletico Madrid non è andato oltre il pari per 1-1 ...

Guai per l'Atletico Madrid : Simeone perde Vitolo per infortunio : Vitolo alle prese con un problema al ginocchio che lo terrà a lungo lontano dal terreno di gioco, Simeone dovrà fare a meno dell'esterno l'Atletico Madrid ha reso noto oggi che il centrocampista ...

Video Valencia Atletico Madrid (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol del posticipo della Liga, 1^ giornata. Angel Correa illude i Colchoneros: Rodrigo pareggia subito i conti

Pronostico Valencia vs Atletico Madrid - La Liga 20-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 1^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Valencia-Atletico Madrid, lunedì 20 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Valencia-Atletico Madrid, lunedì 20 agosto. La prima giornata della Liga regala subito un big match, tra la quarta classificata e i vice campioni di Spagna. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Valencia e Atletico Madrid? Il Valencia ha confermato in ...