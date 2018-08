Atalanta-Roma | Monday Night 2a giornata Serie A | orario d’inizio e come vederla in tv Le

oasport

(Di lunedì 27 agosto 2018) Ultimo match in programma valido per la secondadel campionato di calcio diA 2018-2019. Nelscenderanno in campoallo Stadio Olimpico alle ore 20.30. Un match atteso dai tifosi capitolini, ansiosi di assistere al primo match della propria compagine tra le mura amiche, dopo l’importante successo esterno contro il Torino. Gli uomini di Eusebio Di Francesco, grazie al gol spettacolare di un grande Edin Dzeko, si sono portati a casa i primi 3 punti della stagione e vogliono concedere il bis davanti al proprio pubblico. I dubbi del tecnico giallorosso riguardano chi far giocare tra Kluivert ed El Shaarawy, vista la brillante prestazione del giovane calciatore olandese contro i granata. Un ballottaggio che si rivolverà solo poche ore prima dell’inizio della partita. Da par loro gli orobici vorranno far valere la loro grande intensità in ...