Astronomia | una “V” celeste sopra l’osservatorio di Paranal dell’ESO

Astronomia : lanciata la sonda Parker - sfiorerà il Sole a una distanza record : Dopo il rinvio della giornata di ieri, è stata lanciata oggi con successo la sonda Parker Solar Probe della NASA, la prima destinata a sfiorare il Sole arrivando a una distanza record. La sonda è partita da Cape Canaveral alle 09:31 ora italiana con il razzo Delta IV Heavy. Nei 7 anni previsti di missione – riporta Global Science – la Parker Solar Probe diventerà il primo veicolo a visitare una stella, e quello che si avvicinerà di ...

Astronomia - “elegante e vorace” : così il VST svela i dettagli di una galassia ellittica : Grazie alle riprese del VLT Survey Telescope (VST) dell’ESO in Cile con il rivelatore OmegaCAM, che si trova nel cuore del telescopio, un team internazionale di astronomi guidato da Marilena Spavone, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Napoli, ha ottenuto immagini molto dettagliate di un numeroso gruppo di galassie ellittiche. Una di queste è NGC 5018, che si trova nella costellazione della Vergine: a prima vista potrebbe sembrare ...

Astronomia : ad Asiago luci spente per l’eclissi di luna del secolo : Tutti pronti con il naso all’insù ad Asiago per l’eclissidel secolo. Venerdì 27 luglio la luna si prepara a uno spettacolo straordinario: con ben 103 minuti di oscurità totale, si tratta dell’eclissi totale di luna più lunga degli ultimi cento anni. Uno dei fenomeni più affascinanti in natura, che per l’occasione sarà visibile anche dal centro storico di Asiago, dove il Comune spegnerà le luci dell’illuminazione ...

Astronomia - stanotte l’eclissi di Luna più lunga del secolo : i consigli degli esperti per seguirla : Tutto pronto per stasera, quando si verificherà l’eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il nostro satellite si tingerà di rosso sangue, mentre Marte sarà all’opposizione e in congiunzione con la Luna eclissata. E’ un “appuntamento imperdibile con una eclissi totale di Luna davvero super” commenta Marco Galliani dell’Inaf. “La sua fase di totalità -spiega- sarà infatti la più lunga tra tutte le ...

Festival Calabrese dell’Astronomia - la lunga notte della Luna : il 27 luglio osservazione dell’eclissi totale e di Marte in opposizione : “Di cotesti effetti veramente io non so altro se non che di tanto in tanto io levo a te la luce del Sole, e a me la tua.” Così Leopardi descrive, nelle Operette Morali, nell’originale dialogo tra la Terra e la Luna quello che si verificherà il giorno 27 prossimo venturo. Il nostro pianeta giocando a rimpiattino con il Sole tira questo brutto tiro alla Luna. In verità durante le eclissi totali il nostro satellite riceve la luce del Sole ma è ...

Astronomia : mappate le radiazioni con cui Giove colpisce la sua luna Europa : Una relazione burrascosa caratterizzata da ‘sberle’ cosmiche a base di radiazioni: è quanto avviene tra il quinto e più grande pianeta del Sistema Solare e uno dei suoi satelliti naturali più noti, Europa. La singolare interazione è tenuta sotto controllo, dato che la luna è ritenuta uno dei corpi celesti più promettenti per quanto riguarda la ricerca degli ingredienti a supporto della vita. Dato che Europa sarà il focus di una specifica ...

Astronomia : ecco 10 famose eclissi di sole e di luna nella storia : Nessun evento astronomico agita l’immaginazione umana più di un’eclissi, sia essa di sole o di luna. Spesso viste come un inquietante presagio, le eclissi hanno cambiato il destino di battaglie ed imperi, hanno segnato la morte di re e ci hanno aiutato ad individuare importanti date nella storia antica. Nell’epoca moderna, le eclissi hanno contribuito a dimostrare alcune delle più importanti scoperte scientifiche. In sintesi, un’eclissi di sole ...

Astronomia - arriva la “Luna di sangue” : ecco come sarebbe vedere l’Eclissi del 27 Luglio dal suolo lunare - uno spettacolo incredibile e mozzafiato [DETTAGLI] : Tra 4 giorni potremo osservare ad occhio nudo uno dei fenomeni astronomici più spettacolari: la notte tra il 27 e il 28 Luglio la luna attraverserà l’ombra della Terra quando sarà nella fase di plenilunio, acquisendo una caratteristica sfumatura rossa quando raggiungerà la fase di eclissi totale, la seconda e ultima del 2018. Rinominata anche “Luna di sangue” come conseguenza del colore rossastro del satellite, un’eclissi lunare è possibile solo ...

Astronomia - che cos’è una “Luna di sangue”? I diversi significati della definizione : “Luna di sangue” non è una definizione scientifica, anche se negli ultimi tempi è ampiamente utilizzata per riferirsi ad un’eclissi totale di luna poiché il satellite in un’eclissi simile assume spesso un colore rossastro. Ma perché la luna diventa rossa? Un’eclissi totale di luna si verifica quando la il satellite si muove attraverso l’ombra della Terra che blocca tutti i raggi solari diretti, impedendo che illuminino la superficie della luna. ...