Asta record : 48 - 4 milioni per Ferrari 250 GTO del 1962 : Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all'Asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby's a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo record di...

Asta record in California per Ferrari 250 GTO del 1962 : oltre 48 milioni di dollari : Cifra record per una Ferrari 250 GTO del 1962: esattamente 48.405.000 dollari sono stati necessari al facoltoso acquirente per aggiudicarsi la prestigiosa vettura. E' avvenuto a Monterey, celebre ...

Nuovo record per una Ferrari 250 GTO : battuta all'Asta per 48 milioni di dollari : Negli anni è diventata l'auto d'epoca più ambita fra i collezionisti di tutto il mondo, nonché quella con le quotazioni più alte: parliamo della Ferrari 250 GTO , la Rossa più esclusiva di tutti i tempi. L'ultima è andata all'asta poche ore fa, con RM Sotheby's, alla Monterey Car ...

Asta da record per una Ferrari 250 GTO : 48 - 4 milioni di dollari : Milano, 27 ago., askanews, - Una Ferrari 250 GTO del 1962 è stata battuta all'Asta per la cifra record di 48.405.000 dollari da RM Sotheby's a Monterey, in California. La cifra rappresenta il nuovo ...

La giacca di Han Solo e altre memorabilia cult oggetto di un’Asta da record a Londra : A chi non piacerebbe vestire i panni (veri) di Han Solo anche per pochi minuti? Bene, tra i collezionisti di memorabilia cinematografiche, qualcuno presto verrà in possesso di un costume di scena pronto a entrare nella storia come uno dei più cari, se non il più caro: la giacca con cui Han Solo finisce congelato nel carbonio ne L’impero colpisce ancora, che gli esperti stimano possa raggiungere la cifra record di un milione di sterline. Un ...

TETRAPLEGICO PER DIAGNOSI IN RITARDO/ Per la Cassazione un milione di euro non bAsta : caso record a Firenze : Belluno, TETRAPLEGICO dopo intervento chirurgico per DIAGNOSI in RITARDO: ultime notizie, la Cassazione decide di aumentare il risarcimento, "un milione non basta". Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:14:00 GMT)