Assegni familiari per chi ha la partita IVA

Assegni familiari : al via le domande online dal 1° luglio : Da segnare in agenda la data del 1° luglio per chi deve richiedere gli Assegni familiari (Anf) 2018. Si chiamano oggi Assegni al nucleo familiare, ma sono comunque loro: quei contributi che lo Stato eroga a favore dei nuclei familiari in difficoltà economica. A partire da questa data infatti sarà possibile richiedere, mediante la compilazione della domanda online, questa particolare forma di sostegno economico alle famiglie italiane, tenendo ...