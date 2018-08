Asia Argento | nuovo messaggio a Jimmy Bennett Mia figlia ha una cotta per te da

X FACTOR 2018 - Asia Argento LICENZIATA? / La sua probabile sostituta tra Rita Ora e Jennifer Hudson : ASIA ARGENTO verrà licenziata dal ruolo di giudice di X FACTOR 2018? La conferma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, insieme al nome della sua sostituta.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 08:47:00 GMT)

Il caso Asia Argento spiega perché è ora di un #metoo garantista : E’ stato scritto molto sul caso di Asia Argento e molto ancora se ne scriverà nei prossimi giorni quando probabilmente sarà più chiaro se (a) le accuse di molestie mosse contro l’attrice italiana sono fondate oppure no e se (b) a causa delle accuse ricevute Asia Argento perderà oppure no il suo cont

X Factor 2018 - Asia Argento licenziata? Il precedente della versione neozelandese (video) : Il caso che riguarda Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore Jimmy Bennett, ha scombussolato le carte di X Factor Italia che aveva affidato all'attrice per affidarle il ruolo di giudice nella dodicesima edizione.Sky Italia e FremantleMedia sta seriamente pensando di estromettere l'Argento dal quartetto dei giudici. L'avvisaglia è arrivata nella serata di lunedì 20 agosto con un comunicato stampa che recita: (...) se quanto scrive ...

X Factor 2018 : La Pina - Baby K e Rita Ora pronte a sostituire Asia Argento? : Le voci sull'espulsione di Asia Argento dal cast della prossima edizione di X Factor, a poche settimane dalla partenza del talent show di Sky Uno, aumentano ogni giorno di volume. L'attrice, finita nell'occhio del ciclone per un presunto caso di molestie, potrebbe essere silurata in corso d'opera: registrate le puntate di selezione dei concorrenti, la figlia del regista Dario rischia di essere sostituita al banco dei giurati da un'altra ...

Asia Argento fuori da X Factor. I possibili sostituti indicati da fonti interne a Sky : Morgan - Rita Ora o Baby K? : Morto un giudice se ne fa un altro. Ecco quindi scattare il toto nomi per il successore di Asia Argento, costretta a lasciare il programma dopo lo scandalo scoppiato in seguito alle accuse di molestie ricevute da Jimmy bennet, l'attore - all'epoca dei fatti minorenne - pagato dall'attrice italiana in cambio del silenzio.Tra i nomi più gettonati, "indicati da fonti interne"- come riporta "Il Messaggero" - quelli di Baby K, la Pina, proprio ...

X Factor 12 - Morgan smentisce : “Non prenderò il posto di Asia Argento” : Morgan non sarà giudice di X Factor 12 al posto di Asia Argento Asia Argento è stata licenziata da X Factor dopo lo scandalo sessuale scoppiato in seguito alle rivelazioni dell’attore Jimmy Bennett. Dal prossimo 6 settembre su Sky Uno andrà in onda la dodicesima edizione condotta da Alessandra Cattelan e noi vedremo comunque l’attrice internazionale seduta al tavolo dei giudici accanto a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Le ...

Asia Argento - JEFF LEACH ACCUSA : "MANDAVA VIDEO HOT"/ Intanto Morgan chiarisce : “X Factor? No!” : ASIA ARGENTO, un altro attore ACCUSA: "VIDEO seminuda". Ultime notizie: abusi alla baby star Jimmy Bennett, ombre sul suo avvocato e l'ossessione per Bourdain(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:10:00 GMT)

Dietro la fuga di notizie su Asia Argento e Bennett c’è Rain Dove - la compagna di Rose McGowan : La conversazione pubblicata pochi giorni fa dal giornale scandalistico Tmz, in cui Asia Argento ammette di aver fatto sesso con l’allora minorenne Jeremy Bennett, è avvenuta tra l’attrice italiana e Rain Dove, partner di Rose McGowan, leader del movimento #MeToo. ...

Asia Argento in tribunale? Dagli USA - “Improbabile” : Asia Argento potrebbe finire in tribunale per le recenti accuse di Jimmy Bennett? L’Italia si è spaccata a metà di fronte alle notizie rilasciate dalla stampa americana nei giorni scorsi e c’è chi sui social ha già condannato l’attrice. Per ora tuttavia non sono state ufficializzate delle denunce a suo carico, anche se le autorità USA hanno avviato un’indagine. Secondo alcuni avvocati americani tuttavia Asia Argento ...

Foto e video hot di Asia Argento al comico Jeff Leach - ma nessuna azione legale : X Factor la licenzierà comunque? : A complicare il caso che sta tenendo banco sulla stampa internazionale negli ultimi giorni spuntano Foto e video hot di Asia Argento inviate al comico Jeff Leach qualche anno fa. Un nuovo tassello si aggiunge al puzzle di accuse all'attrice, che vede a rischio la sua partecipazione al talent show X Factor 12 in cui avrebbe dovuto prendere parte alla giuria accanto a Manuel Agnelli, Fedez e Mara Maionchi. Dopo le rivelazioni del New YorK ...

Asia Argento esclusa da X Factor - per sostituirla un nome del passato : IL CASO Asia Argento sempre più vicina al licenziamento da X Factor, ma il pubblico la vedrà nelle sette puntate preliminari che sono state già registrate. L'annuncio ufficiale di Sky Italia è ...

Asia Argento - improbabili azioni legali : Dopo che la notizia ha fatto il giro del mondo spaccando l'opinione pubblica, sui media Usa emerge la domanda: puo' l'attrice italiana finire in tribunale? Scandalo a parte, nei confronti di Asia non ...

Asia Argento fuori da X Factor. Ma nelle prime puntate ci sarà comunque : Dopo lo scandalo sessuale che sta travolgendo Asia Argento, l'attrice è stata licenziata da X Factor, ma il pubblico la vedrà comunque.Il motivo? Le prime sette puntate preliminari sono state già registrate e non si possono cancellare. Perché bisognerebbe ricominciare tutto da capo. Comprese le audizioni. Quindi il tutto partirà il 25 ottobre, mentre dal 6 settembre andranno in onda le sette puntate che l'attrice ha già registrato, insieme con ...