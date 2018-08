ASIA ARGENTO | “LA TALPA” È RAIN DOVE Compagna di Rose McGowan confessa | un mese di

ASIA ARGENTO - ecco chi ha diffuso la conversazione privata in cui ammette di aver fatto sess0 con Jimmy Bennet : Chi ha diffuso la conversazione privata in cui Asia Argento ammetteva di aver fatto sesso con l’allora minorenne Jimmy Bennet? La risposta è Rain Dove. Si tratta della modella 27enne americana, compagna di Rose McGowan, che con Asia Argento ha dato vita al movimento #MeToo dopo le rivelazioni delle molestie di Harvey Weinstein.Su Twitter ha spiegato che è stata la Argento "a iniziare la conversazione" e che ne ha diffuso il contenuto in ...

Rain Dove : "Sono stata io a diffondere gli sms di ASIA ARGENTO su Bennet. Lo rifarei" : Sarebbe stata Rain Dove, la compagna di Rose McGowan, la misteriosa fonte degli sms scambiati con Asia Argento in cui l'attrice italiana avrebbe confermato di aver fatto sesso con l'altra minorenne Jimmy Bennett. "L'ho fatto e lo rifarei", afferma Rain, una modella che non si identifica con nessun genere sessuale. E rivela, in una serie di messaggi su Twitter, di esser andata alla polizia perché con quei messaggi Asia avrebbe commesso un ...

X Factor 2018 : tra i possibili 'vice' di ASIA ARGENTO spuntano Baby K - La Pina e Rita Ora : Chi prenderà il posto di Asia Argento a X Factor 2018? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del talent show da quando è stata diffusa la notizia che Sky interromperà la collaborazione con l'attrice dopo lo scandalo sessuale che l'ha travolta in questi giorni. Tra i tantissimi nomi che si stanno facendo recentemente per il ruolo di quarto giudice del programma musicale, spiccano quelli di cantanti come Baby K. e Rita Ora, di dj come La ...

La «talpa» degli sms di ASIA ARGENTO è la compagna di Rose McGowan? : «Sono stata io a diffondere gli sms di Asia Argento. E lo rifarei». La «talpa» viene fuori allo scoperto, tutt’altro che pentita. Si chiama Rain Dove, è una modella 27enne americana. E soprattutto, è la compagna di Rose McGowan, altra paladina del #MeToo e grande amica di Argento. Stando a quello che ha confessato in una lunga conversazione con alcuni follower su Twitter, è stata lei a girare alla polizia lo scambio di messaggi in cui ...

X Factor - via ASIA ARGENTO torna Morgan? Ma lui : "Non mi sono proposto" : Morgan, al secolo Marco Castoldi, non sostituirà l"ex moglie Asia Argento nella giuria di X Factor. La dodicesima edizione del talent show musicale parte "zoppa", visto lo scandalo molestie che ha travolto l"attrice e regista, accusata dal collega Jimmy Bennett di molestie sessuali.La produzione del programma punta di Sky ha già annunciato che provvederà a sollevare la figlia di Dario da bancone dei giudici (a partire dai live?) viste le pesanti ...

Indiscrezioni sui sostituti di ASIA ARGENTO a X Factor 12 - spuntano i nomi prima della decisione ufficiale : Le voci sui possibili sostituti di Asia Argento a X Factor 12 si fanno sempre più insistenti. Nonostante Freemantle e Sky non abbiano ancora deciso de destino della nuova giudice del talent, continuano a farsi largo le Indiscrezioni sulla sua sempre più certa esclusione dal cast del programma. Solo qualche giorno fa, la produzione aveva fatto sapere che sarebbe stata certa l'esclusione in caso di conferma delle Indiscrezioni riportate su ...