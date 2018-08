Ascolti TV | Domenica 26 agosto 2018 L’Allieva 17 3% | Ultimo 7 2% battuto dalla

davidemaggio

(Di lunedì 27 agosto 2018) Lino Guanciale ne L'Allieva I dati auditel della giornata di ieri, sono stati diffusi in ritardo. Su Rai1 la fiction in replicaha conquistato 3.055.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 54 – L’Occhio del Falco ha raccolto davanti al video 1.390.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Subdola Ossessione ha catturato l’attenzione di 949.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 E Alla Fine Arriva Polly ha intrattenuto 1.018.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rai3 Prima o Poi Mi Sposo ha raccolto davanti al video 1.035.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 il Maurizio Costanzo Show è stato visto da 681.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 L’Impero del Sole ha interessato 580.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 il Gran Premio del Belgio di Formula 1 in differita è stato seguito da 1.575.000 spettatori con l’8.2% di ...