ANTONELLA CLERICI CONSULENTE A ' LA PROVA DEL CUOCO' Elisa Isoardi | Sarà il mio

Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco - buono il rapporto con ANTONELLA Clerici : Manca poco al ritorno della nuova stagione de La Prova del Cuoco, lo storico programma culinario che ha visto in tutti questi anni Antonella Clerici al timone, con un breve periodo in cui alla conduzione c'è stata Elisa Isoardi. E sarà proprio quest'ultima a riprendere, dopo otto anni, le redini dello show e che, dalle ultime notizie emerse, avrà un vero e proprio cambiamento sia dei cuochi che dello studio. Tuttavia, la compagna di Matteo ...

ANTONELLA CLERICI faccio rivivere Portobello : Antonella Clerici sorridente e piena di entusiasmo, mentre si prepara a portare in tv ‘Portobello’. «Sono alle prese con il casting per il pappagallo..». A 30 anni dalla morte del suo ideatore e conduttore, Enzo Tortora, la Rai ha infatti deciso di riproporre la storica trasmissione che andrà in onda su Rai Uno dal 27 ottobre in prima serata. «Per riportare in Rai ‘Portobello’ ci voleva una presentatrice di una certa età, ...

ANTONELLA CLERICI dimagrita / Foto : la conduttrice in gran forma per il ritorno in tv con Portobello : Antonella Clerici è pronta per tornare con il remake di Portobello. La conduttrice si mostra dimagrita e in gran forma in uno scatto postato su Instagram(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Elisa Isoardi - promozione mostruosa : Rai - così fa dimenticare ANTONELLA Clerici : La nuova edizione della Prova del cuoco condotta da Elisa Isoardi , al via il prossimo 10 settembre, avrà una croccante novità: durerà 20 minuti in più Partendo alle 11.30, terminerà alle 13.30. ...

ANTONELLA CLERICI e il nuovo programma : «Faccio rivivere Portobello. Prova del Cuoco? La Isoardi farà benissimo» : 'Sono alle prese con il casting per il pappagallo..'. Scherza Antonella Clerici , sorridente e piena di entusiasmo, mentre si prepara a portare in tv ' Portobello '. A 30 anni dalla morte del suo ...

ANTONELLA CLERICI - l'inconfessabile paura : 'Cercherò di...' - le ombre sul debutto a Raiuno : Antonella Clerici si prepara alla nuova sfida in tv con la conduzione di Portobello, lo storico programma della Rai condotto da Enzo Tortora. Dopo l'addio alla Prova del cuoco, la conduttrice non teme ...

Crollo del ponte Morandi - da Emma Marrone a ANTONELLA Clerici. I messaggi delle star : «Disastro immane. Preghiamo per voi» : Gente comune e personaggi del mondo dello spettacolo a fianco di Genova e delle vittime del Crollo del ponte Morandi , sulla A10. I messaggi di cordoglio social sono arrivati tanto dai personaggi noti della tv, quanto da quello ...

Portobello - ANTONELLA CLERICI : «Sarà come la gente se lo ricorda. Non sono ossessionata dagli ascolti» : Antonella Clerici La Prova del Cuoco è il passato, Portobello il presente. Da sabato 27 ottobre, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici riporterà in vita lo storico programma di Enzo Tortora. E lo farà mantenendo l’originalità e la tradizione del format, senza pensare troppo agli ascolti e alla concorrenza – non nuova per lei – di Maria De Filippi. “E’ successo negli anni di aver avuto meno successo [...] ma ...

ANTONELLA CLERICI bomba sexy - la foto rubata dopo la doccia : Sul profilo Instagram della conduttrice uno scatto piccante che porta la firma del compagno Vittorio Garrone. L'amore fa proprio bene ad Antonella Clerici. In vacanza in Normandia con il compagno Vittorio Garrone, per rigenerarsi prima delle nuove fatiche televisive che l'attendono da fine settembre con "Portobello", la conduttrice appare in splendida forma. --Su Instagram le foto di queste bellissime giornate trascorse tra romantiche ...

“Ho paura…”. ANTONELLA CLERICI - confessione inaspettata. Una sfida enorme per lei : Dopo l’addio, non indolore, a ‘La prova del cuoco’ dove sarà sostituita da Lady Salvini Elisa Isoardi, Antonella Clerici è migrata altrove. Una nuova sfida la attende, rilanciare a partire dal 27 settembre ‘Portobello’ il programma diventato cult grazie ad Enzo Tortora. Il programma che avrà come concorrente l’armata “Amici” di Maria De Filippi,ricalcherà il format passato: «Io sono molto tradizionalista. Quindi ci sarà tutto – ha spiegato in ...

ANTONELLA CLERICI e la paura di Portobello : «Cercherò di farlo umilmente - come sono io» : Dopo aver detto addio alla pluriennale conduzione de 'La prova del cuoco', Antonella Cleric i è attesa per il rilancio di ' Portobello ', storica trasmissione portata al successo da Enzo Tortora. Il ...

