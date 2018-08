Anticipazioni Una Vita | Gayarre sposa Adela | la figlia di Arturo perde i sensi

Anticipazioni Una Vita : Rosina viene arrestata dopo aver schiaffeggiato la rivale in amore : Le Anticipazioni della puntate di Una Vita - in programma ad autunno su Canale 5 - si soffermano su Rosina e Liberto Seler, una delle coppie più amate della soap opera spagnola. Il nipote di Donna Susana bacera' sulla bocca Flora, la nuova proprietaria della Deliciosa. Un tradimento che fara' infuriare Rosina che decidera' di vendicarsi della sua rivale. Liberto tradisce Rosina Problemi coniugali per Liberto e Rosina nelle puntate spagnole di ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 27 agosto 2018 : anticipazioni puntata 532 (seconda parte) e 533 di Una VITA di lunedì 27 agosto 2018: Rosina si trasferisce da Celia, ma dopo qualche ora Lolita non la sopporta più! Cayetana osserva compiaciuta l’agonia di Ursula, che sta per morire. Servante, insospettito per via del biglietto trovato sul pianerottolo, va a chiamare Mauro e Felipe, i quali decidono di irrompere nella casa; Cayetana fa in tempo a fuggire prima che entrino, ma gli uomini ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 25 agosto 2018 : anticipazioni puntata 531 (seconda parte) e 532 (prima parte) di Una VITA di sabato 25 agosto 2018: Arriva la notizia che non ci sono superstiti nel naufragio della Gran Victoria e dunque pare che Elvira non ce l’abbia fatta; Simon ne resta distrutto. Susana intanto è esasperata da Rosina e convince Celia a portarla a casa sua; Lolita non ne è però per niente felice perché, oltre a lavorare in due case, adesso dovrà badare ad altre due ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 24 agosto 2018 : anticipazioni puntata 530 e 531 (prima parte) di Una VITA di venerdì 24 agosto 2018: Ursula, ormai stremata dalle torture di Cayetana, svela che le prove in suo possesso sono in una busta custodita in una cassetta di una stazione ferroviaria. Cayetana a quel punto va a verificare ma non trova niente e, ritenendo che in realtà non ci sia alcuna prova incriminante, si prepara a far fuori la donna… Ramon Palacios si lascia convincere da Trini ...

