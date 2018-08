Anni di indifferenza e crisi senza soluzione

huffingtonpost

(Di lunedì 27 agosto 2018) Nell'estate 2013 mi trovavo in vacanza con la mia famiglia lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. D'improvviso, una giacca beige sulla superficie del mare testimoniava le traversate di migranti disperati e confermava il fatto che le persone morissero in mare. Inoltre, le parole di Papa Francesco contro la globalizzazione dell'e il tragico naufragio del 3 ottobre 2013 davanti le coste di Lampedusa ci hanno spinti ad agire. Così, abbiamo usato fondi e talenti personali per comprare e mettere a nuovo una imbarcazione in grado di diminuire le morti in mare ed è nata MOAS (Migrant Offshore Aid Station).Nell'agosto 2014, la nave MOAS -Phoenix- è salpata per la sua prima missione SAR e ha salvato oltre 3000 bambini, donne e uomini in soli 60 giorni. Un anno dopo, nel settembre 2015, la morte di Aylan Kurdi ha scioccato il mondo intero e di nuovo la ...