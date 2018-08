Angelina Jolie | c’è una nuova donna al suo fianco nel divorzio con Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt - accordo sull'affidamento dei figli / La tregua in attesa del divorzio : Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalmente trovato un accordo sull'affidamento dei loro sei figli: i dettagli non sono stati resi noti, ma si tratterebbe di un piano "molto dispendioso"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:37:00 GMT)

Angelina Jolie - invidiosa delle attività filantropiche di Amal Clooney : una tra le attrici più amate dal pubblico, è una donna dai sani principi che si prodiga nell'aiutare i più deboli, ma secondo una fonte vicino ad Angelia Jolie , l'attrice sarebbe invidiosa delle ...

Angelina Jolie e Brad Pitt - continua la guerra per la custodia dei figli : Nuovo capitolo nell’infuocata battaglia legale per il divorzio dei BrAngelina e la custodia dei sei figli dell’ex coppia d’oro di Hollywood. Un giudice ha stabilito che Angelina Jolie deve far vedere di più i figli a Brad Pitt, per la precisione “quattro ore a giorni alterni quando i ragazzi vanno a scuola e dodici ore a giorni alterni in quelli non scolastici”. Brad Pitt e Angelina Jolie verso il ...

Angelina JOLIE/ È guerra con Brad Pitt : i figli non vogliono più vederlo : ANGELINA JOLIE e Brad Pitt si dichiarano guerra: lei lo allontana dai figli, lui la giudica "ingrata". La JOLIE avrebbe sperperato un assegno da otto milioni di dollari.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 21:30:00 GMT)

Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a litigare sugli alimenti e l’attrice accusa : “Cerca di offuscare la verità” : Non è ancora finita The post Angelina Jolie e Brad Pitt continuano a litigare sugli alimenti e l’attrice accusa: “Cerca di offuscare la verità” appeared first on News Mtv Italia.

Brad Pitt risponde ad Angelina Jolie : “Ho pagato milioni di dollari per i miei figli. Vuole manipolare i media” : “Ho pagato milioni di dollari per il mantenimento dei miei figli“: è lo sfogo di Brad Pitt, che replica alle accuse dell’ex moglie Angelina Jolie. In alcuni documenti legali, l’attrice aveva infatti affermato che l’ex marito non aveva provveduto ad un “significativo” mantenimento dei figli da quando la coppia si è separata nel 2016. Secondo quanto scrive il New York Post, Angelina sta solo cercando di ...

Angelina Jolie E IL DIVORZIO DA BRAD PITT/ La risposta del legale dell'attore : "soldi ai figli e non solo!" : ANGELINA JOLIE fa la guerra a BRAD PITT, anche il suo avvocato la molla perché considerata troppo ostile nei confronti del DIVORZIO: “Vuole uccidere ogni rapporto…”.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 09:39:00 GMT)

Angelina Jolie e Brad Pitt - è guerra sugli alimenti per i sei figli : È ancora guerra al vetriolo tra Angelina Jolie e Brad Pitt nella spinosa questione del divorzio, che ormai non si è ridotta solo a un fatto di soldi, ma riguarda il nodo ben più importante della gestione dei sei figli, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh Nouvel e i gemelli Vivienne e Knox. L’attrice sarebbe su tutte le furie, infastidita dal fatto che l’ex marito potrebbe ottenere l’affidamento congiunto dei ragazzi. Dopo la ...

Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt/ Lui non paga l’assegno : "La verità è un'altra!" : Angelina Jolie dichiara guerra a Brad Pitt: l'attrice vuole ottenere il divorzio entro l'anno e accusa l'ex marito di non aver pagato gli alimenti per il mantenimento dei figli.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:51:00 GMT)

