Anche Kate Middleton ha il suo segreto per le scarpe

Il segreto di Kate Middleton per evitare incidenti sexy (che usa Anche Meghan) : Kate Middleton e Meghan Markle condividono un piccolo segreto di stile per evitare incidenti sexy durante le loro visite ufficiali. Le duchesse devono apparire sempre al meglio quando sono in pubblico e devono seguire un protocollo. L’etichetta reale – come ha imparato Meghan grazie alla temibile Samantha The Panther – è piuttosto rigida, soprattutto quando si parla del comportamento delle due donne. I reali non hanno ...

Meghan Markle - perché sarà importante per William (Anche più di Kate) : In futuro Meghan Markle sarà molto importante per William, anche più di Kate Middleton. Lo svela un esperto di “affari reali” al magazine Express, secondo cui l’attrice americana avrà un ruolo fondamentale nel futuro della Royal Family. Il duca di Cambridge si prepara a diventare re e, quando questo accadrà, avrà bisogno del sostegno di suo fratello Harry e di Meghan Markle. L’ex star di Suits infatti dovrà, insieme al ...

Quello che Kate e Meghan si dicono - Anche senza parlare : Belle, impegnate e sposate (felicemente) con due fratelli: William ed Harry d’Inghilterra. Ma come sarà davvero il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle? Se lo sono chiesti in tanti e c’è anche chi non perde occasione per scherzarci un po’ su. https://www.instagram.com/p/BlnTWfJl6Nt/?hl=it&taken-by=babygeorgetidisprezza «Meglio Meghan? Ti apro come una verza» racconta uno degli ultimi meme della pagina Baby George ti ...

Kate Middleton - in McQueen Anche per Louis : Non c’è due senza tre. Per la cerimonia di battesimo del terzogenito, il piccolo Louis, Kate Middleton – o, come andrebbe chiamata, la Duchessa di Cambridge – concede il tris. Se squadra che vince non si cambia, considerate le critiche unanimemente positive che hanno accompagnato i suoi due look precedenti – per i battesimi di George e di Charlotte – anche outfit vincente non si cambia. LEGGI ancheSette look da ...