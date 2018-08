Anche bere alcool con moderazione fa male all' organismo

I mondiali di calcio in Qatar? Stadi spettacolari - ma Anche bere una birra sarà complicato : E se Riad si mettesse in testa di sabotare proprio il prossimo mondiale in Qatar per colpirne l'economia e le finanze statali? Sarebbe uno scenario disastroso, anche se al momento improbabile, ma per ...

Bere caffè allunga la vita - Anche quando se ne consuma tanto : Bere caffè allunga la vita, anche quando se ne consuma tanto. Lo ha scoperto uno studio pubblicato da Lancet Internal Medicine, secondo cui la mortalità cala del 12% anche in chi è più sensibile agli effetti della caffeina.I ricercatori dello U.S. National Cancer Institute hanno studiato i dati di quasi 500 mila britannici, sottoponendoli a questionari sul consumo di caffè e a un test genetico. Un terzo dei ...

Bere caffè (Anche decaffeinato o istantaneo) allunga la vita : Bere caffè allunga la vita, ancora uno studio sui benefici della bevanda più amata dagli italiani e non solo. Lo studio, pubblicato sul Journal of the American Medical Association, JAMA Internal Medicine, sta incoraggiando gli amanti della bevanda, a cui Pino Daniele (da buon napoletano) ha dedicato una canzone, a berlo senza timori. Bere caffè allunga la vita Lo studio del National Cancer Institute statunitense ha utilizzato informazioni di ...

Gp Francia 2018 F1 - Hamilton vola Anche nelle libere2. Risultati e tempi : Dietro al britannico le due Red Bull. Raikkonen quarto e Vettel quinto. Paura per Perez che perde una ruota Formula 1, Gp Francia 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,