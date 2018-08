Analisi Tecnica | EUR USD del 27 08 2018 | ore 19 00

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 27/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, il derivato italiano si posiziona a 20.700. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 27/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 20.717. A livello operativo si prevede una seduta all'...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 27/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Buona la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 12.489 con un aumento dello 0,76%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 27/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il cross Euro / Dollaro USA , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,1656. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Formula 1 GP del Belgio. L' Analisi Tecnica della gara di Spa : Prova di forza di Vettel che è riuscito a sfruttare al massimo le caratteristiche della Ferrari SF71H e della sua Power Unit Evo 3 per superare sul rettifilo del Kemmel la Mercedes W09 di Hamilton. ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 27/08/2018 : Chiusura del 27 agosto Ottima performance per l' Hang Seng Index , che ha chiuso in rialzo del 2,17%. Tecnicamente, l' indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di ...