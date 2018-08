“Amichetto | noi torniamo in Africa così…” Il rapper africano sfotte Matteo Salvini Il

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 agosto 2018)torna a parlare dell’indagine aperta a suo carico per la nave Diciotti. Lo fa in un’intervista a Libero Quotidiano: “Se il Tribunale dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio proprio vedere come va a finire…”. Così, dunque, parla il capo del Viminale a proposito del giudizio davanti al tribunale dei ministri che lo attende per l’inchiesta sulla vicenda Diciotti. In Senato cercherà voti ‘amici’ per sfangarla? “Assolutamente no!”, replica il ministro dell’Interno. Dell’inchiesta che lo riguarda il capo della Lega ha parlato anche in un’intervista a ‘Il Messaggero’: “Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ...